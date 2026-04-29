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健康網》林青霞只喝這茶飲！ 醫：茶褐素讓壞膽固醇真的會降

2026/04/29 12:03

氣質凍齡美女林青霞最愛喝普洱茶。林口長庚微菌中心主任李柏賢指出，茶中「茶褐素」進入腸道後，發生3個關鍵變化，是種「養生」茶。（取自香港中大官網）

氣質凍齡美女林青霞最愛喝普洱茶。林口長庚微菌中心主任李柏賢指出，茶中「茶褐素」進入腸道後，發生3個關鍵變化，是種「養生」茶。（取自香港中大官網）

〔健康頻道／綜合報導〕「東方不敗」、71歲林青霞25日在香港中文大學出席講座，雖已淡出演藝圈，一舉一動仍是媒體寵兒。她曾透露，愛喝普洱茶，不僅口齒留香，且對消化系統有顯著幫助，這才讓她「情歸普洱」，養成了只喝普洱茶的習慣。

普洱茶中「茶褐素」，林口長庚微菌中心主任李柏賢指出，可能透過腸道菌與肝臟之間的「肝腸軸」，參與膽固醇與脂質代謝的調節。

林青霞是影壇氣質美女，儘管她淡出演藝圈，已是銀髮族，清雅脫俗、清麗動人，是不少人心目中白月光，更是眾人關注焦點。她曾指出，不做醫美、不畫濃妝，對於自己的「變老」很豁達，而她的髮型，正是沙龍髮妝創意因應高齡化時代來臨，所主張「灰髮」，並不是完全遮掩，而是透過挑染、低光或色調光澤，讓銀絲與染過的髮色自然共存。

至於她所鍾愛的普洱茶也是養生茶品。李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，國際期刊《Nature Communications》曾發表過動物研究，茶褐素進入腸道後，發生3個關鍵變化：

●調整菌群功能：降低具有膽鹽水解酶（BSH）活性的菌群功能，改變膽汁酸組成，進而影響代謝訊號。

●改變菌相結構：普洱茶不僅僅是調整訊號，也在「重塑生態系」。它還像是一位優秀的社區管理者，直接翻新了腸道菌的居住環境。
1.扶持「優質住戶」：讓擬桿菌屬（Bacteroides）比例上升。這群住戶是代謝界的模範生，它們越多，代表菌叢生態正往更健康的方向轉型。

2.加固「護城河」：增加能產生短鏈脂肪酸（SCFA）的菌群。SCFA 就像是腸道黏膜的營養午餐，能修復上皮細胞，幫腸道屏障貼上一層強力的「防護貼」。

3.趕走「發炎份子」：精準減少與腸道發炎相關的菌叢，降低身體不必要的慢性發炎負擔。

●啟動肝臟代謝：腸道訊號改變，會影響FXR–FGF15 路徑及肝臟活化CYP7A1，能促進膽固醇轉換為膽汁酸。換句話說，身體會動用更多膽固醇，轉換為膽汁酸並經腸道排出。

李柏賢解析，在這個動物研究中，可以看到，總膽固醇（TC）有下降趨勢以及LDL（壞膽固醇）有改善趨勢。不過，以下族群要慎飲：

●缺鐵性貧血：餐間隔應1小時以上，因為茶多酚會與食物中的「非血基質鐵」結合，形成人體難以吸收的複合物。為了不影響正餐鐵質的吸收效率，建議飯後休息一下再喝。

●咖啡因敏感：在下午後減量，因為咖啡因在體內的代謝需要時間，半衰期可長達3-7小時。下午攝取過多，可能會干擾大腦入睡的訊號，導致晚上翻來覆去睡不著。

●服藥期間：建議與藥物間隔2小時，因茶成分可能與藥物產生化學反應影響吸收，或干擾肝臟代謝酵素的運作。為了確保藥效與用藥安全，茶與藥物最好保持「社交距離」。

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