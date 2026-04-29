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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》台灣人體內塑化劑竟達歐美7倍！ 醫揭外食3陷阱

2026/04/29 17:02

家醫科醫師陳欣湄表示，塑化劑DEHP遇熱、遇油會大量溶出，外食應避免以塑膠袋盛裝熱湯、熱的油脂類食物、減少保鮮膜接觸熱食，才能減少暴露機率。（資料照）

家醫科醫師陳欣湄表示，塑化劑DEHP遇熱、遇油會大量溶出，外食應避免以塑膠袋盛裝熱湯、熱的油脂類食物、減少保鮮膜接觸熱食，才能減少暴露機率。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕塑化劑是現代人日常生活中，難以避免的危害之一。家醫科醫師陳欣湄指出，根據台北醫學大學和國衛院合作的1項研究，檢測2013到2016年台灣民眾的尿液。結果發現，台灣人體內塑化劑DEHP的代謝物濃度，竟是德國、美國、加拿大等先進國家的2-7倍。提醒DEHP遇熱、遇油會大量溶出，尤其外食在台灣普及，日常應避免以塑膠袋盛裝熱湯、熱的油脂類食物、減少保鮮膜接觸熱食，才能減少暴露機率。

陳欣湄於臉書粉專發文分享，近期有位病人報告中的DEHP 數值，是一般正常人的30倍。疑惑自己沒在工廠，又沒用什麼奇怪的東西，為什麼會這麼高？其實，答案就藏在他的日常飲食裡：早餐豆漿裝塑膠袋，午餐外食便當再微波，晚餐外送熱湯直接紙碗裝，保鮮膜蓋熱食冰進冰箱。塑化劑不是某個罕見的物質，而是每天生活裡，一點一點被塞進身體裡的。

陳欣湄說明，DEHP最喜歡2件事：遇熱會跑出來、遇油會大量溶出。一杯熱豆漿倒進塑膠袋或一鍋熱羹湯裝進有塑膠膜約紙碗，都會讓它一直往食物裡滲，並進入人體。提醒外送或外食是很難完全避掉的日常，但只要別踩以下3陷阱，有助降低暴露量，包括：

1.避免很燙的湯、熱的油脂類食物：如果真的無法避免，記得一拿到趕緊先倒進陶瓷或玻璃碗再吃。

2.少讓保鮮膜碰到熱食，冰箱冷藏還好：熱食蓋保鮮膜再微波，是風險最大的組合。

3.避開「塑膠袋裝熱湯」：一杯豆漿、一碗麵線自備不鏽鋼或玻璃杯盛裝，暴露情況會差很多。

陳欣湄進一步說明，控制源頭之外，人體其實也有自己的排毒系統。人體內的一個解毒開關叫 Nrf2，它一啟動就會同時叫醒第二相解毒酵素，專門處理環境荷爾蒙、塑化劑、菸害、空污。想要Nrf2 被啟動，吃對食物就可以幫忙，食物裡有一個叫做蘿蔔硫素 （Sulforaphane），它藏在十字花科的細胞裡。2022 年《Cancers》期刊顯示，讓吸菸者吃青花椰苗萃取物2週，結果高劑量組的尿液中，苯、丙烯醛、巴豆醛等3種常見空污與菸害代謝物，排出量都明顯上升（皆 p<0.05）。

此外，陳欣湄提醒，DEHP 常躲在日常食物、美妝與個人用品以及醫療器材中。這3類最能從今天開始改的是「吃」。研究指出，一般人50-75%的DEHP暴露，都是從這條路進入人體的。多給身體一些對抗的武器，有助維護健康。

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