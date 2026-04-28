健康網》小英試12種AI髮型仍不滿意！ 醫揭「髮量危機」最令人憂

前總統小英也跟風，在社群上玩「AI換髮型」。做出合意的造型，很多人都想「生髮」。振興醫院心臟內科建議，要從「望聞問切」4字訣切入，別讓煩惱絲隨風而逝。（擷取自蔡英文Threads）



〔健康頻道／綜合報導〕AI換髮型爆紅！連前總統小英也玩上，但她看完AI給12種造型後表示，「我覺得AI不懂我，我還是維持現狀。」振興醫院心臟內科建議，「生髮」要從「望聞問切」4字訣切入，別讓煩惱絲隨風而逝。

根據振興醫院心臟內科臉書專頁「振興醫院 - CHGH」發文分享，掉髮不再是長輩的專利！診間裡從6-80歲，大家最在意的就是那頭象徵青春的黑髮。畢竟髮量一多，視覺年齡直接減10歲；反之，髮量稀疏真的會讓人顯老又心累。

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振興醫院心臟內科指出，要找回濃密秀髮，可以掌握4心法，先幫自己的頭皮做健檢，再由醫師判定原因：

●望：看氣色、看體態

醫師第一眼看的不只是頭髮，還有你的「神情」與「身材」。

1.太焦躁或太鬱悶：可能是甲狀腺亢進、更年期或壓力在作祟。

2.突然變胖或變瘦：減重過頭導致營養不均、貧血、多囊性卵巢，甚至是甲狀腺異常，都會讓頭髮掉不停。

●聞：聞油味、聞菸味

這點非常關鍵！如果你身上常飄散菸味，小心頭髮也跟著燒掉。

1.尼古丁是大魔王：它會讓血管收縮，阻斷氧氣與營養輸送給毛囊。

2.斷糧危機：頭髮長得快，需要充足血液供應。菸抽多了，毛囊沒飯吃就會「罷工」停止生長，讓落髮雪上加霜！

●問：問體重、問家族

醫師會細問這幾件事，幫你找出隱藏凶手：

1.體重波動：觀察半年到一年的體重變化，女生則要注意經期規律。

2.生活細節：頭皮會不會癢？多久洗一次頭？

3.家族基因：親友是否也髮量稀疏？有無甲狀腺或自律神經系統相關病史？

●切：拉拉看、顯微瞧

醫師會進行「拉扯試驗」：用3根手指輕輕抓起約50-60根頭髮穩定向上拉。

1.警訊：如果一拔就掉超過5-6根，代表你的頭髮正在「異常撤退」。

2.專家判讀：掉下來的頭髮會放到顯微鏡下觀察根部，精準揪出背後的病理邏輯。

振興醫院內科指出，與其亂買生髮藥水，不如先找專業醫師找出落髮的「元凶」，對症下藥才能讓頭皮再次「春風吹又生」！

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