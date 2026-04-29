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健康網》雙手肌膚也須細心呵護 醫：肌膚需要3穩定

2026/04/29 18:47

痘痘為什麼只會長在臉？皮膚科醫師黃麗珊表示，因為臉部皮脂腺多，容易堵塞、發炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

痘痘為什麼只會長在臉？皮膚科醫師黃麗珊表示，因為臉部皮脂腺多，容易堵塞、發炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多認真保養臉部肌膚，然另一個也很重要的手部肌膚卻極少被保養。高雄長庚美容中心主任、皮膚科醫師黃麗珊在臉書粉專「皮膚科 黃麗珊醫師」透過與家人的對話，說明：臉跟手「暴露的刺激不同」。臉部長期承受紫外線、空污、彩妝、壓力，還有皮脂分泌旺盛，問題自然多。不過在大家認真保養臉部同時，黃麗珊提醒，手其實也很辛苦。

黃麗珊表示，每天反覆接觸很多東西，例如洗手、清潔劑、酒精、紙張、鍵盤、手機等等；這些都會帶走皮脂，破壞皮膚屏障。

但是痘痘為什麼只會長在臉？黃麗珊表示，因為臉部皮脂腺多，容易堵塞、發炎，而手幾乎沒有這個問題。

手的皺紋真的比臉的皺紋還要少嗎？黃麗珊表示，不是不會老，而是「老化的形式不同」。手部比較常見的是乾燥、斑點、血管明顯，而不是像臉那樣的細紋與鬆弛。

保濕真的很重要。手因為我們「記得擦」，所以反而保養得更好。黃麗珊強調，「基礎保養」非常重要。其實皮膚需要穩定：溫和清潔、足夠保濕、適當防曬。如果「手跟臉一樣被好好對待」，很多問題其實會少很多。

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