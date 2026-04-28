健康網》忙到不跑廁所恐引攝護腺危機！ 醫揭保養之道二要二不要

泌尿科醫師張英傑表示，長期憋尿、久坐可能增加攝護腺發炎與泌尿問題風險，平常喝足水、避免刺激性習慣是日常保養關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕工作忙憋尿、久坐不動，看似小習慣，可能正讓攝護腺默默受苦。泌尿科醫師張英傑指出，保養攝護腺要在平日，掌握「二要二不要」原則，包括不要憋尿、避免久坐，要喝足水、節制菸酒，可降低泌尿道刺激與攝護腺發炎風險。一旦排尿習慣改變或下腹悶痛，也應及早檢查。

張英傑於「臉書專頁」發文分享，很多男性朋友一聽到攝護腺的健康問題，心裡第一個想到的通常是年長者專屬，銀髮族較為容易有攝護腺肥大，或是尿不出來的症狀。他認為，比起等問題找上門才至診間報到，平常保養更重要。

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2要2不要保養攝護腺

關於男性朋友如何在日常生活保護攝護腺？張英傑提供了以下2要2不要的建議：

●水要喝夠，別因為怕小便就不喝水

有些人為了不想一直跑廁所就刻意少喝水，這其實是本末倒置。水分不夠會讓尿液濃度變高，反而更刺激膀胱跟泌尿道。正常喝水才能稀釋尿液、帶走細菌，維持泌尿道清爽。

●要節制菸酒，刺激性食物是發炎推手

過量的酒、抽菸或太辛辣的食物，會讓骨盆區域血管擴張，造成攝護腺充血。很多慢性不適的患者常反應，只要應酬喝比較多，攝護腺又開始悶痛，不是不能吃，但「適度節制」是守護健康的不二法門。

●不要憋尿，尿意是身體的求救信號

工作一忙、會議一開，很多人習慣「忍一下」。但長時間憋尿會讓膀胱壓力大，細菌也會在泌尿道「定居」太久。久而久之，攝護腺發炎或感染的機會就大大增加。換句話說，有尿意就去排解，對泌尿系統最友善。

●拒絕久坐，讓骨盆區換口氣

攝護腺就在骨盆深處，如果你是長時間開車、坐辦公室或打電動的「久坐族」，會陰部壓力會一直增加，血液循環也會變差。每40-60分鐘一定要起身走動，哪怕是倒杯水都好，有助於幫攝護腺降低壓力。

張英傑總結，如果民眾發現排尿狀況跟以前不一樣，或是下腹、會陰部常有不明原因的不適，不妨找泌尿科醫師諮詢，不要自己嚇自己。定期檢查、及早處理最安心，才能維護健康。

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