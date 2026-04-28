健康網》防睡夢中猝死 美網紅醫：改掉6大致命睡前壞習慣

美國執業的網紅醫師金里納指出，預防睡夢中猝死，保持左側睡可在背後墊一個簡單的抱枕可以防止你翻身；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明在上床前一切如昔，卻在睡夢中猝逝，在美國執業的網紅醫師金里納（Leonid Kim）表示，請在睡前停止做6件事情，不然死神正悄悄地接近你。

金里納在YouTube分享，他表示，自己正因一位摯友、71歲退休教師在隔天早上被太太發現，早已成一具冰冷的遺體。因為該友在睡夢中發生心臟問題，卻無力回天。以下是金里納歸納出，睡前別做6大隱患：

請繼續往下閱讀...

●睡前勿進食：

在睡前2個小時吃大餐，或者是吃了很多零食。很多人都很享受那種飽餐一頓的感覺，卻不知身體消化系統需要大量血液流入，才能消化、分解這些食物，而你的心臟更是要努力工作，才能將血液送到胃和腸道。

70歲以後，下食道括約肌會明顯減弱，本來可以防止胃食道逆流，但吞進那麼多食物，使這個問題急劇惡化。

金里納建議，睡前至少3小時吃完最後一餐。若是真的很餓，吃點容易消化的食物，或者是幾顆核桃，或者是半根香蕉。在餐後散步10分鐘，可減少28%的血糖峰值，並在關鍵的夜間時段顯著減輕心血管系統的壓力。

●睡前要服用降血壓藥：

根據《歐洲心臟》期刊，追蹤近2萬名患者，長達6年發現，睡前服用降血壓藥的人比早上服用降血壓藥的人患心臟病的風險降低了45%，心臟衰竭的風險降低49%，中風的風險更是驚人地降低了66%。

金里納表示，夜間高血壓的現象，即血壓在凌晨時分（通常在凌晨3點到6點之間）飆升至危險的高位。這段時間也是大多數心臟事件和中風發生的時期。

●別怕夜尿而減少喝水：

上年紀的人不太會口渴，而入睡後，腎臟濃縮尿液的效率會降低。人體的口渴機制由大腦中稱為下丘腦的部分控制，大約在60歲以後會變得遲鈍。入睡後，若身體缺水，血液會變得更黏稠，心臟須花很大力氣，才能將血液送出來，那麼此時容易造成血栓。

金里納指出，解決的辦法不是睡前喝大量的水，只要在睡前2小時喝下含有電解質的水，或者是下午吃一些富含鉀的食物。

●別在床上滑手機：

別忽略3C產品藍光對身體的危害，它會讓褪黑激素減少分泌，根據科學研究結果，褪黑激素在心血管保護中起著至關重要的作用。它是一種強效抗氧化劑，可以保護血管內壁免受損傷，從而防止斑塊積聚、動脈硬化問題。尤其是70歲以上老人，比年輕人減少分泌75%。

●要左側臥睡

因為仰睡、平躺，身體的重力會導致舌頭和喉嚨的軟組織向後墜落，部分或完全阻塞呼吸道。這是阻塞性睡眠呼吸中止症的主要機制，據估計，65歲以上的成年人中有50%患有這種疾病。在呼吸暫停發作期間，大腦會發出緊急警報，使身體充滿壓力激素，特別是皮質醇和腎上腺素。

而每晚血壓可能會飆升到危險的高水平數十次，有時甚至數百次，每次只持續幾秒鐘，短暫到你無法完全醒來，但足以造成嚴重損害。

金里納表示，側臥睡尤其是左側臥，可以減輕心臟壓力，具有顯著的保護作用。在背後墊一個簡單的抱枕可以防止你翻身。

●慢性壓力與焦慮

研究顯示，長期壓力會影響夜間血壓下降機制（non-dipping），進而增加心血管風險。若長期處於焦慮、緊張或過度思考狀態，身體會持續分泌壓力荷爾蒙，使心跳加快、血壓升高，無法在夜間獲得充分休息與修復。久而久之，不僅增加高血壓與動脈硬化風險，也可能提高心肌梗塞與中風機率。專家建議，睡前可透過深呼吸、冥想或簡單伸展放鬆身心，避免接觸刺激性資訊，幫助大腦進入穩定狀態，有助於降低夜間心血管負擔，提升整體睡眠品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法