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健康網》性趣缺缺想靠跑步振雄風 醫喊做白工：這2種運動才有效

2026/04/28 22:21

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，有氧運動確實有益心血管，但若目標是提升睪固酮，維持規律且強度適中的運動習慣，才是不用吃藥的最佳保養法；情境照。（圖取自freepik）

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，有氧運動確實有益心血管，但若目標是提升睪固酮，維持規律且強度適中的運動習慣，才是不用吃藥的最佳保養法；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多熟男覺得興趣缺缺、疲憊提不起勁時，往往想靠跑步振雄風。不過，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，有氧運動確實有益心血管，但若目標是提升睪固酮，可能挑錯運動了。他指出，曾有醫學研究針對35至40歲男性受試者，進行為期8週的阻力、高強度間歇訓練。結果發現，受試者的睪固酮水平增加36.7%，顯示維持規律且強度適中的運動習慣，才是不用吃藥的最佳保養法。

蘇信豪於臉書粉專發文分享，日前診間1名38歲的科技業主管主訴下班後覺得好累、體力變差，連「那方面」的興致也缺缺，明明每個週末都有去運動慢跑，不解為何沒改善。

喚醒睪固酮2種運動最有效

蘇信豪表示，很多熟男遇到體力下滑、疑似男性更年期或睪固酮（男性荷爾蒙）低下狀況時，第一個直覺都是去跑步，或是晚上選擇去公園散步。他指出，有氧運動確實對心血管很好，卻不是有效提升睪固酮的運動最佳選擇。根據醫學研究，中高強度的運動可刺激大腦的內分泌樞紐（下視丘-腦下垂體-性腺軸），讓睪固酮分泌增加。其中又以下列2項效果最好：

●阻力訓練（重量訓練）：舉重、深蹲、硬舉等重訓能在運動後，產生較大幅度的睪固酮上升狀況，而且維持的時間比有氧運動更長。相較之下，純粹有氧運動後的睪固酮水平，通常1小時內就會降回原點。

●高強度間歇訓練（HIIT）：短時間內爆發、休息交替的HIIT，也是促睪好幫手。有研究顯示，針對35-40 歲男性進行8週的HIIT訓練，睪固酮水平竟可增加36.7%。

運動、體重管理3重點助保養

蘇信豪叮嚀，想靠運動喚醒睪固酮，除上述運動外，也要掌握下列3重點：

●強度是關鍵：散步等輕度運動無法刺激睪固酮分泌，必須達到中等至高強度運動才有效，意即可流暢與人對話，但無法唱歌，偶爾需要停下來換氣。

●過猶不及：運動不是越操越好，過度的高強度訓練，如馬拉松狂熱者、過度訓練等，反而會讓壓力荷爾蒙（皮質醇）飆高，導致睪固酮被抑制長達72小時。

●體重控制：若目前體重較重，單純的12週有氧運動減脂或使用瘦瘦針減重，也可有效改善整體的睪固酮濃度。

蘇信豪提醒，睪固酮是男人的精力來源，維持規律且強度適中的運動習慣，才是不用吃藥的最佳保養法。

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