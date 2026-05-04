健康網》不怕「耳發霉」醫授3招正確用滴耳藥水

耳鼻喉科醫師洪國維表示，直接滴入冰冷的滴耳藥水恐引起眩暈，特別是冬天易發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕耳鼻喉專科醫師洪國維於臉書粉專「洪國維醫師｜新北桃園耳鼻喉專科｜鼻塞打鼾治療專家」表示，「醫師，我耳朵癢到快瘋掉，越挖越癢，還覺得悶悶塞塞的。」在診間，這很常見，不是單純的耳垢問題，而是外耳道被真菌感染了，也就是「耳黴菌」。

為什麼會「耳發霉」？洪國維提出3個可能原因：

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●環境因素： 生活在熱帶國家或潮濕地區（像是台灣潮濕的氣候）。

●藥物副作用： 長期濫用局部抗生素藥水，破壞了耳內菌群平衡。

●免疫力影響： 糖尿病患者、HIV 感染者或免疫功能低下的朋友，抵抗力較弱，黴菌更容易落地生根。

治療耳黴菌

治療耳黴菌不能「見好就收」，必須徹底斬草除根！根據美國 FDA 的專業建議：

●用法用量： 每天使用 2 次（早晚各一次，建議間隔 12 小時）。

●療程時間： 至少需連續使用 14 天。治療時間會因致病菌種而異，請務必遵照醫囑完成療程。

●關鍵輔助： 單靠藥水是不夠的！建議每週至少回診一次，讓醫師清理耳道內的分泌物，局部清潔與藥物並行，效果才會更好！

正確滴耳藥水

洪國維提醒「溫、側、停」三字訣：

【溫】先暖藥：滴藥前，請將藥瓶握在手中 1-2 分鐘使其溫熱。直接滴入冰冷的藥水會刺激內耳平衡覺，引起嚴重的眩暈感，尤其在冬天的時候更容易發生。

【側】側臥姿勢： 患者應側臥，患耳朝上。

【停】保持姿勢： 滴藥後，請保持側臥姿勢 5 分鐘，讓藥水充分浸潤耳道。

洪國維提醒：

●保持乾燥： 洗澡或游泳後，用吹風機「遠距離」弱冷風吹乾，或用棉球輕吸水分。若是治療中的患者，可以在洗澡前先塞棉球，讓外耳道保持乾燥。

●戒掉頻繁掏耳朵： 頻繁挖掘會破壞耳道皮脂腺的保護層。

●尋求專業： 若發現耳朵異常搔癢或悶塞，請勿自行購買藥水，因為濫用抗生素藥水反而會讓黴菌長得更茂密！

耳黴菌的治療就像打一場持久戰，需要醫師的專業清理與您的耐心配合。

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