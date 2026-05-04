自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》不怕「耳發霉」醫授3招正確用滴耳藥水

2026/05/04 11:12

耳鼻喉科醫師洪國維表示，直接滴入冰冷的滴耳藥水恐引起眩暈，特別是冬天易發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

耳鼻喉科醫師洪國維表示，直接滴入冰冷的滴耳藥水恐引起眩暈，特別是冬天易發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕耳鼻喉專科醫師洪國維於臉書粉專「洪國維醫師｜新北桃園耳鼻喉專科｜鼻塞打鼾治療專家」表示，「醫師，我耳朵癢到快瘋掉，越挖越癢，還覺得悶悶塞塞的。」在診間，這很常見，不是單純的耳垢問題，而是外耳道被真菌感染了，也就是「耳黴菌」。

為什麼會「耳發霉」？洪國維提出3個可能原因：

●環境因素： 生活在熱帶國家或潮濕地區（像是台灣潮濕的氣候）。

●藥物副作用： 長期濫用局部抗生素藥水，破壞了耳內菌群平衡。

●免疫力影響： 糖尿病患者、HIV 感染者或免疫功能低下的朋友，抵抗力較弱，黴菌更容易落地生根。

治療耳黴菌

治療耳黴菌不能「見好就收」，必須徹底斬草除根！根據美國 FDA 的專業建議：

●用法用量： 每天使用 2 次（早晚各一次，建議間隔 12 小時）。

●療程時間： 至少需連續使用 14 天。治療時間會因致病菌種而異，請務必遵照醫囑完成療程。

●關鍵輔助： 單靠藥水是不夠的！建議每週至少回診一次，讓醫師清理耳道內的分泌物，局部清潔與藥物並行，效果才會更好！

正確滴耳藥水

洪國維提醒「溫、側、停」三字訣：

【溫】先暖藥：滴藥前，請將藥瓶握在手中 1-2 分鐘使其溫熱。直接滴入冰冷的藥水會刺激內耳平衡覺，引起嚴重的眩暈感，尤其在冬天的時候更容易發生。

【側】側臥姿勢： 患者應側臥，患耳朝上。

【停】保持姿勢： 滴藥後，請保持側臥姿勢 5 分鐘，讓藥水充分浸潤耳道。

洪國維提醒：

●保持乾燥： 洗澡或游泳後，用吹風機「遠距離」弱冷風吹乾，或用棉球輕吸水分。若是治療中的患者，可以在洗澡前先塞棉球，讓外耳道保持乾燥。

●戒掉頻繁掏耳朵： 頻繁挖掘會破壞耳道皮脂腺的保護層。

●尋求專業： 若發現耳朵異常搔癢或悶塞，請勿自行購買藥水，因為濫用抗生素藥水反而會讓黴菌長得更茂密！

耳黴菌的治療就像打一場持久戰，需要醫師的專業清理與您的耐心配合。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中