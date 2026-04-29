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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》國中會考將至 4行動當孩子後盾

2026/04/29 13:28

心理師建議，可以向孩子傳遞訊息「成績不是全部」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

心理師建議，可以向孩子傳遞訊息「成績不是全部」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕今（2026）年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，諮商心理師在臉書專頁「象家園心理諮商所景安館」說明對九年級的孩子來說，會考像是一個交叉口：關於未來要往哪裡走、關於「我夠不夠好」、也關於自己在大人眼中是什麼樣子。在備考期間，有些孩子會變得特別焦躁、易怒，有些則開始拖延、逃避，甚至說「我不想讀了」。

這些行為背後，很多時候不是不在乎，而是壓力已經大到不知道怎麼承受。在會考前，我們常看到幾種狀態：

• 明明很重要，卻讀不下去（拖延、逃避）。

• 情緒起伏大，一點小事就爆炸。

• 睡眠混亂、容易疲倦。

• 一直擔心「如果考不好怎麼辦」。

• 對自己要求很高，但越來越沒信心。

孩子可以怎麼調節壓力？心理師提出建議。

1. 調整讀書時間：與其長時間硬撐，不如用「分段專注＋休息」的方式（例如40分鐘讀書＋10分鐘休息），讓大腦有恢復的空間。

2. 區分「我不會」還是「我很焦慮」：先讓情緒穩下來，學習才進得去，很多孩子以為自己是能力不夠，其實是焦慮讓他無法專注。

3. 建立可掌控的小目標：例如「今天完成兩題數學題型」比「我要考上好高中」更能減少無力感。

4. 保留生活中的放鬆時刻：運動、聽音樂、滑手機（適量）都不是壞事，而是讓壓力有出口的重要方式。

很多家長會問「我該怎麼讓孩子更認真？」或是「我覺得孩子一點都不認真」有時候，孩子更需要的其實是知道：在壓力裡，有人是站在我這邊的。

1. 先理解，再建議：比起「你怎麼還不讀書？」可以試著問：「最近讀書讓你最卡的是哪一科？」

2. 給予關心而非壓力：提醒本身沒有錯，但如果孩子接收到的是「我不夠好」，反而會讓壓力更大。

3. 穩住情緒，比解決問題更重要：當孩子崩潰時，先陪他穩下來，而不是急著講道理。

4. 傳遞訊息「成績不是全部」：這句話如果只是說說，孩子其實感受得到。真正重要的是，當他表現不如預期時，你怎麼回應。其實，爸爸媽媽也常常在這段過程中，默默承擔著自己的擔心與壓力。當這些焦慮累積在心裡，也很值得被好好理解與安放。如果發現自己或孩子撐得有些辛苦，或許可以找心理師聊一聊，一起整理這段歷程中的不安與期待。

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