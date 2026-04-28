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健康網》長輩沒「嗆咳」 咀嚼先退化！醫示警

2026/04/28 18:11

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔提醒，若察覺長輩用餐期間不太對勁，例如吃得很久，建議就醫評估。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔提醒，若察覺長輩用餐期間不太對勁，例如吃得很久，建議就醫評估。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年長者最憂心的便是食不下嚥；同時醫師提醒，若察覺長輩用餐期間不太對勁，例如吃得很久，建議就醫評估。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」表示，很多人還沒有「明顯嗆咳」，嘴巴功能卻早就在退化了。

有些長輩開始吃飯變慢、咬肉咬不斷、嘴巴裡老是有食物殘留，家人只覺得是老了、牙口不好，卻沒發現這常常是吞嚥風險的前哨站。等到真的連喝水都常嗆，問題通常已經不是一天兩天。現在我們愈來愈知道，吞嚥出事，很多時候不是從喉嚨先開始，而是從嘴巴先撐不住。

傅裕翔表示，「口腔衰弱」是咀嚼、舌頭活動、吞嚥協調、口腔清潔和吃東西的效率一起變差。月初新出爐一篇研究針對447位65歲以上高齡門診個案，發現用EAT-10評估後，約31.3%已有口咽吞嚥障礙風險；用OFI-8（另一種常見用來評估口腔衰弱的工具）看口腔衰弱，則有56.6%落在脆弱狀態。也就是說，很多長輩在「還沒嚴重嗆到」之前，嘴巴功能其實早就開始退步。

傅裕翔表示，這篇研究提到：吞嚥風險較高的長輩，手握力比較差，白蛋白和維生素D比較低，骨質疏鬆也更常見；傅裕翔總結，嘴巴功能變差，常常跟整體虛弱是連在一起的。

研究調整其他因素後也發現，只要出現吞嚥風險，和口腔衰弱連在一起的機率會增加將近6倍。這代表嘴巴，是全身狀態的一面鏡子。傅裕翔建議，在家裡吃飯時，如果看到長輩最近出現幾個變化，建議及早就醫；例如，吃一餐拖很久、越吃越累、愛含飯、不敢吃硬的、喝湯配飯才吞得下、講話含糊、常清喉嚨、吃完嘴巴還卡東西，這些都可能是早期警訊。

傅裕翔表示，EAT-10本來就是國際上常用來初步篩檢吞嚥問題的工具，分數達3分以上就代表該提高警覺，避免看到明顯嗆咳才處理。

最後傅裕翔總結，吞嚥退化不是「突然有一天吃飯出事」，而是嘴巴先變慢、舌頭先變弱、吃東西先變得沒效率，後面喉嚨風險才慢慢浮上來。傅裕翔提醒，如果家中長輩最近吃飯習慣變了，真的不要只說「年紀大了正常啦」。

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