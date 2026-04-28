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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

日本麻疹創近7年新高！30歲男赴名古屋染疫 匡列274人

2026/04/28 15:13

防疫醫師林詠青提醒，紅疹出現是麻疹重要警訊。（記者侯家瑜攝）

防疫醫師林詠青提醒，紅疹出現是麻疹重要警訊。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內再增1例麻疹境外移入個案，為日本名古屋旅遊返台感染，接觸者達274人。醫師提醒，麻疹可經空氣傳播且具高度傳染力，初期症狀易誤認為感冒，嚴重恐致肺炎或腦炎，致死率可達10%。疾管署表示，全球疫情持續，日本、馬來西亞等34國列為第一級「注意」，呼籲民眾出國前2至4週評估接種MMR疫苗，返國3週內若出現發燒、紅疹應儘速就醫並告知旅遊史。

疾管署今公布，國內新增近7年以來首例境外移入麻疹確定病例，為中部1名30多歲男性，4月上旬曾赴日本名古屋等地旅遊，返國約1週後出現高燒與咳嗽症狀，期間多次就醫未改善，直到4月20日出現紅疹，經醫師警覺通報採檢後確診。衛生單位已匡列接觸者274人，將監測至5月12日，防堵疫情擴散。

防疫醫師林詠青指出，該名個案無慢性病史，但查無麻疹疫苗接種紀錄。發病初期以發燒、咳嗽為主，與一般感冒相似，直到臉部紅疹出現並擴散至軀幹與四肢，才提高警覺。林詠青提醒，麻疹典型症狀包含發燒、流鼻水、咳嗽、結膜炎及紅疹，但在出疹前常被誤認為普通呼吸道感染，容易延誤診斷。

他進一步說明，麻疹具高度傳染力，可透過空氣傳播，且約5%至10%患者可能出現中耳炎、肺炎甚至腦炎等併發症，嬰幼兒、免疫低下者及成人感染後病情可能較為嚴重，致死率可達10%。因此接種疫苗仍是最有效的預防方式。

疫情中心副主任李佳琳表示，今年截至目前國內累計9例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為本土感染，其餘7例為境外移入，感染來源包括越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本。她指出，全球麻疹疫情持續，亞洲多國疫情升溫，日本今年截至4月中旬已累計近300例，且病例數仍有增加趨勢。

日本今年麻疹病例數持續上升，疾管署發布第一級旅遊警示。（疾管署提供）

日本今年麻疹病例數持續上升，疾管署發布第一級旅遊警示。（疾管署提供）

疾管署長羅一鈞表示，目前已針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等11國發布旅遊疫情建議第二級「警示」，另將日本、馬來西亞、美國及英國等34國列為第一級「注意」，提醒民眾出國應加強個人防護。

羅一鈞強調，「日本最近的麻疹疫情確實高於往年，所以我們也提升了日本的麻疹旅遊疫情建議到第一級，不過還不到嚴峻，因為2019年那年其實更嚴重，目前日本是呈現多點零星散發與小規模群聚，還沒到大規模社區擴散。」副署長曾淑慧補充，上次有日本境外移入個案是2019年3月7日，當時也提升日本旅遊疫情建議至一級注意，「第一級就是要提醒民眾注意當地的預防措施，包括手部衛生、呼吸道禮節，避免到人潮擁擠的地方，如有不舒服請戴上口罩。」

林詠青提醒，疫苗保護力可能隨時間下降，建議1966年（含）、計畫前往麻疹流行地區的民眾，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢，評估自費接種MMR疫苗。返國後3週內如出現發燒、紅疹、流鼻水、咳嗽或結膜炎等症狀，務必配戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史與接觸史，以利及早診斷與防治。

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