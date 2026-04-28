高血鉀奪命警訊！血鉀濃度逾5 腎衰風險飆17倍、心跳驟停增9倍

亞東醫院腎臟內科主治醫師楊如燁（左起）、台灣腎臟醫學會秘書長方德昭，以及三總腎臟科主治醫師林石化呼籲民眾，應定期抽血檢驗血鉀，若血鉀過5，應接受治療，不拖延。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕血鉀失控恐釀致命危機。1名8旬老翁罹患慢性腎臟病、糖尿病及高血壓，近期虛弱感加劇，甚至出現意識改變送急診，當時心跳僅40次/分，抽血發現血鉀高達7.4 mmol/L，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。所幸經藥物治療後，血鉀迅速下降，成功避免緊急透析，後續透過飲食與用藥調整，血鉀已穩定控制。

5月1日是世界高血鉀日，台灣腎臟醫學會秘書長方德昭提醒，高血鉀常無明顯症狀，卻可能出現手腳發麻、疲倦無力等警訊，嚴重恐導致心律不整、腎臟衰竭甚至猝死。血鉀正常值為3.5至5.0 mmol/L，一旦超過5即為高血鉀，呼籲民眾落實「血鉀定期驗，遇5治療不拖延」。

請繼續往下閱讀...

方德昭指出，高血鉀具突發性，不少患者反覆進出急診甚至緊急洗腎，對高齡族群負擔沉重。他強調，高血鉀不應只停留在急性處置，而應納入慢性病長期管理，避免反覆惡化形成惡性循環。

台灣腎臟醫學會秘書長方德昭提醒，高血鉀不一定有明顯症狀，應定期抽血檢查。（記者羅碧攝）

三軍總醫院腎臟科醫師林石化表示，高血鉀好發於慢性腎臟病、洗腎、心臟衰竭及糖尿病患者，也可能因使用RAASi藥物或保鉀型利尿劑增加風險。研究顯示，高血鉀會使心律不整風險增加59%，重度高血鉀（≥6.5 mmol/L）心跳驟停風險高達9倍，腎衰竭風險更飆升17倍。他提醒，血鉀一旦超過5.0 mmol/L就應積極介入，並搭配心電圖與定期監測。

三總腎臟科主治醫師林石化指出，高血鉀是心臟病和腎臟病友不可忽視的危機。（記者羅碧攝）

在日常管理上，亞東紀念醫院腎臟內科醫師楊如燁指出，高血鉀控制關鍵在於「飲食、監測與藥物」三管齊下，其中飲食調整是最基礎的一環。由於鉀離子易溶於水，蔬菜經3至5分鐘汆燙可去除約一半鉀含量，建議避免生食或乾燥、醃漬蔬菜，並少喝久煮湯品與高鉀飲料。

亞東醫院腎臟內科主治醫師楊如燁提醒，高血鉀的長期管理關鍵在於「飲食控制、定期監測與藥物治療」。（記者羅碧攝）

楊如燁也提醒，許多民眾為求健康改用低鈉鹽或薄鹽醬油，實際上多以鉀取代鈉，反而可能增加血鉀風險；此外，保健食品、濃縮精華及加工食品也可能隱含高鉀，應特別留意。另因腸道會再吸收鉀離子，若有便秘問題也可能使血鉀升高，應一併改善。

她建議，高血鉀患者每日鉀攝取量應控制在2000毫克以下，水果一天不超過2份，並避免高鉀食物過量，即使低鉀食物也須注意總量，避免累積超標。若飲食難以控制，或血鉀仍偏高，應與醫師討論進一步用藥。

治療方面，楊如燁指出，傳統排鉀藥物作用較慢且副作用較多，影響服藥順從性；近年新型鉀離子結合劑可於腸道快速作用，臨床顯示給藥後1小時即見血鉀下降，有助降低急診、住院及緊急洗腎風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法