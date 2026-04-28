6旬婦左膝外側半月板撕裂 微創修補術助快速重拾行動力

余培安醫師運用關節鏡微創修補術結合「醫師—護理—復健」三位一體整合照護模式，幫助患者快速復原。（營新醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名61歲林姓婦人，過去曾接受髖關節與肩關節手術，近期因左膝疼痛及明顯「卡頓感」，影響日常生活，就醫後經核磁共振（MRI）檢查，診斷為「外側半月板前角撕裂」，在接受關節鏡微創修補術後，結合「醫師—護理—復健」三位一體的整合照護模式，術後不到12小時即可穩定下床行走，重拾行動力。

營新醫院骨科醫師余培安表示，隨著關節鏡微創技術與整合式照護模式成熟，高齡族群面對關節損傷已不再等同長期臥床與復原緩慢，林姓婦人接受左膝外側半月板微創修補手術，透過小切口進行病灶處理，有效降低組織傷害並加速術後恢復，當晚在護具與助行器輔助下，就能自行下床如廁並步行離開病房，疼痛控制良好，恢復情形優於一般預期。

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余培安指出，醫護團隊整合「醫師－護理－復健」三位一體的照護模式，術前由護理團隊針對病人進行完整風險評估與個別化衛教，提升病人理解與配合度；術中由骨科醫師以精準微創技術降低組織破壞；術後則由復健團隊即時介入，進行步態評估與功能性訓練。

院方表示，微創半月板修補手術為健保給付，病患有使用部分自費骨材，費用約2萬多元。

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