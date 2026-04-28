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健康 > 抗老養生 > 運動復健

增肌燃脂促血循！竹秀推「幸福爬梯」存健康存摺

2026/04/28 14:21

南投竹山秀傳醫院推廣「幸福階梯」爬樓梯運動，由院長莊碧焜（左）帶領醫護與民眾展開階梯挑戰。（竹秀醫院提供）

南投竹山秀傳醫院推廣「幸福階梯」爬樓梯運動，由院長莊碧焜（左）帶領醫護與民眾展開階梯挑戰。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山秀傳醫院適逢創院30週年，今舉辦「竹秀30，幸福階梯」活動，邀請社區民眾與醫護響應爬樓梯、存健康，院方表示，爬樓梯可促進血液循環，強化大腿肌力，還能高效燃脂，提醒大家最簡單、有效的運動器材「樓梯」，其實就在身邊的環境中，民眾可多加利用。

竹秀「幸福階梯」今由院長莊碧焜領軍，帶領醫護與民眾出發，展開階梯挑戰，梯間還設有互動小遊戲關卡，增加運動趣味與新奇感。

院方指出，爬樓梯是極佳的日常運動，不僅能促進血液循環，強化心肺功能與大腿肌力、膝蓋支撐力，還可延緩退化，並高效燃脂，爬樓梯消耗的熱量約是散步的2到3倍。

莊碧焜說，最好的藥物是運動，最好的醫院是廚房，最好的醫生是自己，盼透過爬樓梯活動，鼓勵民眾將運動融入日常生活，為自己存下長期的健康存摺。

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