限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
增肌燃脂促血循！竹秀推「幸福爬梯」存健康存摺
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山秀傳醫院適逢創院30週年，今舉辦「竹秀30，幸福階梯」活動，邀請社區民眾與醫護響應爬樓梯、存健康，院方表示，爬樓梯可促進血液循環，強化大腿肌力，還能高效燃脂，提醒大家最簡單、有效的運動器材「樓梯」，其實就在身邊的環境中，民眾可多加利用。
竹秀「幸福階梯」今由院長莊碧焜領軍，帶領醫護與民眾出發，展開階梯挑戰，梯間還設有互動小遊戲關卡，增加運動趣味與新奇感。
請繼續往下閱讀...
院方指出，爬樓梯是極佳的日常運動，不僅能促進血液循環，強化心肺功能與大腿肌力、膝蓋支撐力，還可延緩退化，並高效燃脂，爬樓梯消耗的熱量約是散步的2到3倍。
莊碧焜說，最好的藥物是運動，最好的醫院是廚房，最好的醫生是自己，盼透過爬樓梯活動，鼓勵民眾將運動融入日常生活，為自己存下長期的健康存摺。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞