基隆醫院四優良護理人表獲表揚 每天與時間賽跑搶救生命

衛福部基隆醫院四位護師長或護理師余君薇護、陳娥媚、蕭亞軒、吳緯亭（左二至右二）獲頒優良暨資深典範獎。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛生福利部今日舉辦衛福部所屬醫院優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，衛生福利部基隆醫院共有4名同仁脫穎而出，有的36年來始終堅守護理初心，以專業守護病人；「優良新人獎」的蕭亞軒說，在急診的每一天，都在與時間賽跑，從死神手中搶回生命，希望成為患者困境中的一束光。

今天獲獎的分別是「資深典範獎」陳娥媚，「優良獎」護理長吳緯亭、護理師余君薇及「優良新人獎」護理師蕭亞軒，由衛福部次長石崇良頒獎表揚，肯定護理人員對國人健康的奉獻。

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陳娥媚36年來始終堅守護理初心，以專業守護病人、以熱忱陪伴家屬、以經驗培育後進。吳緯亭護理長說，一路走來始終以專業為本、以關懷為念，溫暖與效率並行，將持續凝聚團隊力量，提供更優質的照護服務。

余君薇投入護理工作逾30年，近年轉向長期照護，重視身心陪伴與尊嚴維護，強化專業能力及跨團隊合作，確保照護品質與溫度並重。

今年優秀新人獎的蕭亞軒護理師說，在急診的每一天，都在跟時間賽跑，與學長姐並肩作戰、從死神手中搶回生命，讓人深刻體會到救人的成就感與團隊合作的力量。對她而言，護理不只是完成工作，更要在混亂中保持冷靜、迅速判斷與應對；她期許在這條路上繼續努力，讓自己成為他人困境中的一束光。

基隆醫院院長林三齊表示，護理工作必須有愛心、耐心、細心與責任心，以無私奉獻的精神，來照顧他人的生命和健康；基隆醫院會盡全力照顧護理人員，提供更優質的工作環境，讓同仁上班無後顧之憂，提供病人更優良的照護品質與醫療服務。

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