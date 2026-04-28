年輕人大腸癌又變了！直腸癌死亡飆快2倍 延誤7個月成關鍵

研究指出，在年輕族群中，大腸癌中的直腸癌死亡率上升速度更快，且症狀常被誤判，導致延誤就醫情形普遍。；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國研究發現年輕族群的大腸癌死亡趨勢出現重大變化，其中直腸癌（Rectal Cancer）死亡率上升速度已達結腸癌（Colon Cancer）的2至3倍。專家指出由於初期症狀常遭誤判，導致年輕病患平均延誤7個月才接受治療，這項延誤使得確診時多已進入晚期，對千禧世代的健康構成嚴重威脅。

據《福斯新聞》（Fox News）報導，紐約州立大學團隊分析1999年至2023年美國疾病管制暨預防中心（CDC）死亡紀錄。數據顯示大腸癌不再僅是高齡者疾病，且內部死因結構正發生偏移。在20至44歲族群中，直腸癌死亡率的增長速度顯著快於結腸癌。由於數據顯示增幅差距高達2至3倍，這也導致醫學界對現行篩檢策略提出預警。

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研究團隊利用機器學習模型預測未來發展。結果顯示35至44歲的千禧世代族群，直腸癌死亡率預計將持續攀升至2035年。分析也發現不同族群間的死亡率缺口正在擴大，其中西班牙裔成年人與美國西部州份居民的直腸癌死亡率上升幅度最為劇烈。這項發現反映出地理環境與生活型態對腸道健康的長期衝擊。

誤判為痔瘡 治療平均延誤7個月

診斷延誤被視為死亡率飆升的主因。統計指出年長患者出現症狀後通常在1個月內就醫，年輕族群卻平均延遲達7個月。醫師解釋直腸出血與排便習慣改變等關鍵警訊，常被誤認為痔瘡等良性病徵，使得病患錯失早期介入的機會。由於診斷時間推遲，病情往往發展至侵略性極強的晚期階段。

報導引述醫師看法指出，飲食結構改變與腸道菌叢變異，可能在環境暴露下共同推升了罹癌風險。由於年輕人普遍認為自己健康，加上第一線醫療人員的認知偏差，導致診斷時病灶往往已經擴散。這項趨勢也顯示出現行篩檢制度在應對早發性癌症上的局限，使得醫界必須重新審視對年輕族群的診斷標準。

醫師提醒若出現以下症狀應提高警覺：鮮紅色或深色直腸出血、持續性排便習慣改變（便秘或腹瀉）、糞便變細、腹痛、不明原因體重減輕或異常疲勞。若出現不完全排便感，也應儘速求診。相關進展目前仍基於趨勢觀察，未來是否調整大規模篩檢年齡，仍取決於後續臨床數據的驗證。

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