密孔恐懼慎入！新冠感染合併基因突變 男誘發全身膿疱乾癬

24歲男膿疱乾癬長滿全身。（中山附醫提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中24歲男感染新冠肺炎後，持續出現高燒、全身爆發大量膿疱及嚴重皮膚發炎，膿疱乾癬長滿全身，連家人都不敢靠近，經中山醫學大學附設醫院診斷，查出為全球罕見自帶IL36RN基因純合子突變癥狀，以健保給付急性生物製劑治癒，皮膚恢復正常順利出院。

這名患者從6歲起，即被中山附醫過敏免疫風濕科主任霍安平診斷為幼年型乾癬性關節炎，病情於接受生物製劑治療後穩定，患者今年感染新冠肺炎後，持續高燒病情快速惡化，需住院治療全身大量膿疱及發炎症狀。

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霍安平醫師說，經基因篩檢確認患者帶有罕見的IL36RN基因純合子突變，並在新冠感染後誘發全身性膿疱乾癬急性發作，IL36RN基因突變通常與全身性膿疱乾癬有關，但過往，全球病例報告罕見同時合併乾癬或乾癬性關節炎，尤其是因新冠感染而誘發，在現有醫學文獻中未發現相關報告，推測為全球罕見案例。

醫療團隊採取生物製劑注射治療，單次療程約40萬元向健保專案申請給付，團隊強調，基因突變製劑用藥在日本臨床有治癒個案，經約3週積極治療後，患者病情明顯穩定，皮膚不再爆出膿疱，順利出院。

霍安平醫師提醒，乾癬及乾癬性關節炎屬於慢性疾病，需長期規律追蹤與治療，才能有效控制病情，由於此類疾病具高度複雜性，若再合併基因變異，可能增加併發症風險，建議由專業醫療團隊診治。

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