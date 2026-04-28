小心！苗栗去年查獲千件違規食品廣告 社群平台分享恐慘賠500萬。（苗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕隨便轉傳「瘦身神藥」或「改善視力」的貼文，小心荷包大失血！苗栗縣政府衛生局公布去年共查獲1174件食品違規廣告，累計裁罰金額高達3031萬元。其中，違規內容以「減肥瘦身」、「眼疾改善」及「新陳代謝」為前3大「地雷」類型；縣府衛生局強調，即便是單純轉貼他人平台上的廣告文宣，只要內容涉及違規，轉貼者仍須負法律責任。

苗栗縣衛生局指出，許多業者為了推銷產品，常在廣告中使用「快速見效」、「根治疾病」等誇大詞句，這類內容均已違反相關規定；且違規態樣不再侷限於傳統媒體，許多民眾在拍賣網站或 Instagram、Threads 等社群平台自行販售食品，或是單純分享個人使用經驗，只要內容涉及療效或虛偽不實，依法都可能被認定為違規廣告。

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根據現行法規，食品廣告若涉及誇大不實，最高可處400萬元罰鍰；若進一步宣稱具有醫療效能，罰金則從10萬元起跳，最高可重罰500萬元。

衛生局呼籲，食品僅能提供營養，絕非藥品，更不具備治療功能。民眾若身體不適應尋求專業醫療管道診治，切勿迷信網路偏方，購買前應落實「停、看、聽」原則（冷靜思考、閱讀標示、請教專業人員），並嚴守「五不」防線：不信、不聽、不買、不吃、不推薦，以免賠錢又傷身。

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