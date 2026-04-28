羅東聖母醫院中醫門診揭牌開幕 引進無痛雷射針灸

羅東聖母醫院中醫門診引進無痛雷射針灸。（羅東聖母醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東聖母醫院中醫門診今天（28日）揭牌開幕，為因應兒童與懼怕針灸患者需求，引進雷射針灸技術，提供無痛替代方案。

羅東聖母醫院新聘中醫師謝巧萱說，院內新成立的中醫診療，涵蓋一般內科、婦科疾病，包括睡眠與壓力、腸胃功能失調、感冒久咳、過敏、皮膚疾病、月經調理、更年期症候群，針灸治療已廣泛應用在中風後遺症、失智症、顏面神經麻痺、退化性關節炎、慢性疼痛，並結合急性後期整合照護，強化復健與長照服務。

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院方為貼近兒童與懼怕針灸患者需求，引進雷射針灸技術，提供無痛替代方案，同時發展中醫兒科特色，延伸到早期療育照護，服務對象涵蓋發展遲緩、早產兒後遺症、腦性麻痺、注意力不足過動症、自閉症、反覆感冒、過敏體質小朋友。

中醫強調「治未病」與順應四時調養，另名中醫師吳育瑜說，春夏之交為體質調整關鍵時期，也是預防換季疾病重要時機，若能及早介入，調理效果將事半功倍，不過，中醫養生講究個體差異，每個人體內濕、熱比例與寒熱虛實不同，切勿盲目依循網路偏方，以免適得其反，建議大家透過正規醫療管道，經由「望、聞、問、切」專業診察，進行個人化調理。

羅東聖母醫院中醫門診今天揭牌開幕。（羅東聖母醫院提供）

羅東聖母醫院中醫門診醫療團隊。（羅東聖母醫院提供）

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