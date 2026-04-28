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健康網》蔡阿嘎老婆「二伯」頭撞窗框濺血！ 醫：頭傷最怕腦壓高陷險境

2026/04/28 13:36

蔡阿嘎（左）老婆二伯（右）日前清晨於臥室不慎滑倒，頭部撞上窗框，當場濺血，2人分享事發過程。（圖翻攝自蔡阿嘎YT）

蔡阿嘎（左）老婆二伯（右）日前清晨於臥室不慎滑倒，頭部撞上窗框，當場濺血，2人分享事發過程。（圖翻攝自蔡阿嘎YT）

〔健康頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎近日在影片中分享，妻子「二伯」日前清晨於臥室不慎滑倒，頭部撞上窗框，當場出血，情況一度相當緊張。經醫師檢查，所幸確認沒有腦震盪或顱內出血。三軍總醫院衛教資料指出，頭部傷害形態包括：腦震盪、頭皮撕裂傷、顱骨骨折、硬腦膜上出血等7種，輕重程度不一，提醒頭部外傷須先確認內部無異常，才進行縫合，避免頭部腦壓升高導致危險。

根據2人還原，意外發生在剛起床時段，當時室內光線昏暗，加上尚未完全清醒，才會一時失足。發現狀況後，蔡阿嘎立刻陪同妻子前往醫院處理。經醫師檢查，二伯頭部傷口約5公分長、深約1.5公分，已觸及筋肉層。但影像檢查後，所幸確認沒有腦震盪或顱內出血情形，後續持續觀察恢復情形即可。

頭部外傷7形態

三總衛教資料指出，頭部傷害形態由輕至重，約有腦震盪、頭皮撕裂傷、顱骨骨折（包含開放性及閉鎖性）、硬腦膜上出血、硬腦膜下出血、腦內出血、腦室內出血等7種，大致可區分為局部性傷害與廣泛性傷害。局部性傷害僅限於受傷的區域如異物刺入、廣泛性的傷害則是整個頭部受到衝擊。所謂腦震盪是輕度的廣泛性傷害，是一種症狀，並未有實質性的傷害。

頭皮撕裂傷小知識

此外，三總衛教資料指出，頭皮與身上其他地方肌肉最大不同點是，如果遭受撕裂切割之外傷，皮膚與身體僅一小段相連，頭皮重新縫製回原位置的復原能力較佳，而其他地方的肌肉則很容易就會因缺血而會壞死。因頭皮的血液供應直接從所在位置往下連接血管，不像肌肉需經特定血管輸送血液。

三總衛教資料也提醒，頭部外傷急診時，常會請家屬壓住患部止血，並不會立即縫合傷口，因為必須先檢查確認內部無異常，才進行縫合，以免頭部腦壓升高導致危險。另，頭部外傷不會貿然做電腦斷層、馬上開刀，而是會先一步一步詢問發生過程及詢問個人病史，再採取適當處置行為。

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