健康網》正視肥胖 泌尿醫：肥胖帶來3大健康問題

台中榮總泌尿醫學部主治醫師邱俊凱提醒，肥胖帶來的健康問題相當多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人苦於肥胖帶來的健康與外貌問題，台中榮總泌尿醫學部主治醫師邱俊凱在臉書粉專「MysterUro 泌尿科 邱俊凱醫師」強調，「肥胖」不只是外表問題，他可能正在慢慢傷害你的泌尿系統。表示，很多人以為肥胖只是「外型」或「心血管」問題；對泌尿科醫師，肥胖可能有額外三種影響。

結石風險上升

肥胖本身就是一種「代謝異常」的表現，而結石在很多情況下也和代謝異常有關。常見機制包括：

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高蛋白飲食：可能增加尿中草酸、鈣排出。

高糖飲食：促進結石形成。

高鈉飲食：增加尿鈣排出。

胰島素阻抗：改變尿液酸鹼值（更容易形成結石）。

邱俊凱說明，飲食習慣、身體代謝，可能增加結石形成的風險。

攝護腺肥大加劇

研究顯示：BMI越高，攝護腺體積可能也越大。邱俊凱說明，肥胖帶來長期慢性發炎；發炎 可能刺激攝護腺增生，造成尿變慢、夜尿變多、排不乾淨。很多人單純以為是「年紀到了」，但其實體重也在推波助瀾。

性功能下降

邱俊凱提醒這點最容易被忽略。肥胖會同時影響「血管」與「荷爾蒙」：

血管問題：高血壓、高血脂造成血管硬化；陰莖是末端血管，血管有問題，這裡先發生勃起障礙等狀況。

荷爾蒙問題：脂肪組織會影響賀爾蒙代謝，例如把睪固酮轉成雌激素，睪固酮下降帶來性慾、表現都下降的後果。可能的結果是：勃起變差、性慾降低、表現不穩。

總結，肥胖，不只是讓你變重，也讓整體泌尿與性健康都受到影響。不管年齡幾歲，體態的保持都是保持健康的不二法門。

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