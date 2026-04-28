腹痛揪16公分腫瘤 女子患罕見同步性子宮內膜癌與卵巢癌

婦人就醫發現腹部直徑高達16公分的巨大腫瘤（紅圈處），病理報告為罕見的同步性子宮及內膜癌。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一名44歲未婚女性，持續兩週感到腹痛、腹脹且食慾不振，原以為是腸胃不適，就醫檢查後竟在腹部發現直徑高達16公分的巨大腫瘤，且癌症指數飆升。苗栗市大千綜合醫院婦產科醫師劉榮啟緊急安排手術切除子宮及兩側卵巢，術後病理報告證實為罕見的「同步性子宮內膜癌與卵巢癌」。經化療及定期追蹤，病人至今已成功抗癌滿5年，復原狀況良好。

劉榮啟指出，該個案經病理檢查確認，其子宮與卵巢兩處均為「子宮內膜樣細胞癌」。此情況在醫學上稱為「同步性子宮內膜癌和卵巢癌（SEOC）」，是一種相當獨特的疾病表現，並非單一癌症轉移至另一器官，而是兩個部位同時發生癌症。SEOC約佔子宮內膜癌病例的5％及卵巢癌病例的10％。這類癌症好發於年輕的停經前女性，雖然同時面對兩種癌症聽起來令人擔憂，但幸運的是，SEOC通常能早期發現，且細胞分化相對較好，預後往往比晚期單一癌症更佳。

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劉榮啟表示，這名婦人的診斷結果均屬早期（分別為 1c 期與 1a 期）。在接受完整的手術切除後，為了確保徹底清除癌細胞，病人配合進行了6次化學治療，並接受了第2次腹腔鏡探查手術追蹤。至今5年過去，病人定期回診檢查各項指標均正常，已正式跨越癌症醫學上重要的「五年存活期」門檻。

劉榮啟提醒，婦科癌症初期徵兆往往不明顯，如出現持續性的腹脹、腹痛、食慾不振或異常陰道出血，女性朋友應提高警覺，切勿僅當成消化不良或經期失調。早期診斷、早期治療是提高存活率的不二法門，透過超音波檢查與癌症指數篩檢，多數婦科腫瘤都能被及時發現。他鼓勵女性應定期接受婦科檢查，即使面對癌症，現代醫學技術也能提供良好的預後與生活品質。

大千醫院婦產科醫師劉榮啟指出，婦人配合治療及追蹤，目前指數皆已正常，正式跨越5年存活期門檻。（大千醫院提供）

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