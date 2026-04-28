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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》愛吃甜食不必硬戒！ 營養師教5原則降低血糖負擔

2026/04/28 14:52

營養師廖欣儀表示，甜食避免空腹吃，搭配蛋白質與堅果有助減少血糖波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師廖欣儀表示，甜食避免空腹吃，搭配蛋白質與堅果有助減少血糖波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕甜食常被視為健康地雷，其實不必完全戒掉。營養師廖欣儀指出，想兼顧享受與健康，可掌握5原則，包括不要空腹吃甜食、搭配蛋白質或好脂肪、挑成分單純甜點、控制攝取頻率，以及安排在運動後食用，有助減少血糖波動與代謝負擔，讓甜食也能安心吃。

廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，吃甜食會影響大腦的獎賞系統，分泌多巴胺，會讓人感覺愉悅、放鬆、有被滿足的感覺。所以，有人會把吃甜食變成一種紓壓的方式，若長期過量攝取、份量無法控制，容易造成身體負擔。她認為，甜食不是十惡不赦，要吃對方式也可以開心享用，並分享5大原則避掉地雷：

●不要空腹吃甜食

空腹吃甜食血糖上升較快，會刺激胰島素分泌，長期下來，若頻率高，可能增加脂肪囤積的機會。

建議：甜食放在正餐後吃，但是仍要適量），血糖比較不會爆衝。

●搭配蛋白質或好脂肪

民眾如果只吃精製糖為主的甜食，缺乏蛋白質、脂肪與纖維時，糖分吸收速度會較快，血糖數值也較容易上升，可搭配蛋白質、纖維、脂肪一起吃，血糖比較不會衝高。

建議：水果＋無糖優格；黑巧克力＋堅果；蛋糕或餅乾＋鮮奶拿鐵或鮮奶茶。

●選擇成分相對單純的甜點

不是所有甜食都一樣，也有相對較好的選擇，如：可可含量高的黑巧克力、成分簡單的蛋糕（只有鮮奶、雞蛋、麵粉等）、存在新鮮水果或堅果的甜點（水果蛋糕、水果塔、堅果塔）。

建議：少選高果糖糖漿、人造奶油、鮮奶油、酥皮類過多的甜點較好。

●控制頻率

民眾完全不吃很容易某天暴食，你可以給自己一週1次甜點的機會，並且適量攝取。

建議：適時適量，比極端禁止更不容易失控。

●運動後吃

很多人吃甜食是紓壓、犒賞或是慶祝，所以偶爾一次無妨，如果真的有罪惡感，可在有吃甜點的當天增加活動量，也可放在運動後再吃甜食。

建議：運動可幫助糖份代謝，減輕負擔。

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