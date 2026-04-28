健康網》愛護視力 醫：千度近視恐有後患

珍世明眼科醫師王孟祺表示，「在台灣眼科門診，每天都可以碰到一些超過千度的患者。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕珍世明眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，有位年輕朋友驗光後，發現其右眼1975度、左眼2100度的近視，已經逼近自動驗光機能測量的極限。王孟祺表示，「在台灣眼科門診，每天都可以碰到一些超過千度的患者。」

王孟祺認為，許多家長誤以為小朋友的近視，只要長大了做近視雷射，就可以解決戴眼鏡的問題。但是超過千度的近視患者，不但無法用雷射的方式來解決近視的問題，將來在需要白內障手術時，也可能面臨沒有合適的人工水晶體使用的困境。

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王孟祺表示，正常的眼軸約在22到24mm，高度近視眼軸拉長，往往超過26mm。如這位朋友，右眼30.41mm、左眼竟長達31.56mm，幾乎快比正常眼軸多了一公分。

如果將正常眼軸下可以將光線聚焦在視網膜膜上的同度數人工水晶體置放在長眼軸的眼球中，光線會聚焦在視網膜之前，也就是眼球植入同度數的人工水晶體後，仍會是近視眼的狀態。為了讓光線能聚焦在視網膜上，我們就要降低人工水晶體的度數，也就是眼軸越長，需要的人工水晶體度數越少。

一般人工水晶體是凸透鏡、正度數；若是眼軸太長，所需的度數可能為零，甚至要做成負透鏡，也就是凹透鏡。因此大部分的人工水晶體通常會有度數的限制，就像衣服尺碼一樣，只滿足多數人的需求，多半沒有提供低度或負度數的人工水晶體。

王孟祺表示，眼軸太長的患者，有可能在手術後仍會殘留有較多的近視度數，仍需要佩戴較深的近視眼鏡，沒有辦法像一般人使用同時矯正老花或散光的鏡片。同時，眼軸過長也比較容易有視網膜剝離及黃斑部病變的併發症，進而影響白內障手術的效果。

王孟祺提醒，從小做好近視控制，延緩眼軸增長，不僅降低高度近視的風險，更能確保將來白內障手術時有更多、更合適的人工水晶體選擇。

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