宵夜＋壓力疊加 1.1萬人數據：腸胃異常風險增2.5倍

研究指出晚間進食疊加高壓力，腸道健康異常風險增至2.5倍。圖為情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1.1萬人數據顯示，晚間進食疊加高壓力，腸胃異常風險達2.5倍。僅晚間進食或僅具壓力時，未見同等幅度上升。兩項物理條件同時具備，對腸道功能構成雙重打擊。

根據科學網站《Gizmodo》 報導，該研究發表於《應用心理學：健康與福祉》（Applied Psychology: Health and Well-Being）。研究團隊分析「中國健康與養老追蹤調查」（CHARLS）資料庫，樣本涵蓋約1.1萬名成年受測者。分析過程納入進食時間與壓力評估等變項，執行橫斷面統計比對。

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研究將晚間進食定義為晚間8點後攝食。數據顯示，當晚間進食與較高壓力同時存在，相關風險較單一因素者明顯上升，整體估計約2.5倍。受測者回報腹痛、腹脹、腹瀉與便秘等排便異常機率增加，數據呈現疊加效應明顯高於單一行為。

研究指出進食時間與身體日常節律相關。行為時間點與壓力狀態交互作用，與受測者健康數據呈正相關。分析提到當進食行為與身體修復節律不一致，且面臨心理壓力，與腸道症狀出現高度統計關聯，相關機制仍待進一步生理學驗證。

本研究屬觀察性分析，依據問卷與既有健康資料比對，僅呈現變項間相關性，不代表具備直接因果關係。樣本資料源自特定區域，壓力程度採自我評估方式，數據可能存在偏差。研究未針對食物內容細分，且未進行介入實驗。研究未就特定治療或飲食調整提出建議。

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