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健康網》林襄靠5分鐘練腹肌爆紅！ 醫揭伏地挺身4訣竅打造馬甲線

2026/04/28 12:42

林襄5分鐘練出腹肌，引起粉絲關注。（本報合成圖，翻攝自Threads）

林襄5分鐘練出腹肌，引起粉絲關注。（本報合成圖，翻攝自Threads）

〔健康頻道／綜合報導〕啦啦隊女神林襄近日一段應援畫面在社群平台瘋傳，她的腹肌線條引起粉絲關注，紛紛想知道如何練成。林襄大方分享：「每天睡前堅持5分鐘腹部訓練，靠著一點點的複利效應慢慢累積。」新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健曾分享，練胸可順便練腹肌和馬甲線，只要動作正確，而練習有4大訣竅：不翹屁股、腹部收緊、上半身要挺胸、保持頸椎和身體成一直線等。

林襄近日的應援影片不到24小時就吸引約68萬人瀏覽，她表示，自己沒有複雜的健身計畫，的確長期維持一些簡單的習慣。她每天睡前堅持5分鐘腹部訓練，靠著一點點的複利效應慢慢累積。她並沒有過度節食，而是適度控制，她會有意識地減少甜食、油炸食物。

關於如何增加腹肌線條？蕭捷健曾在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健分享：「練胸還能順便練腹肌和馬甲線！只要動作正確，做伏地挺身真的超划算！」從平板式來練腹肌，做伏地挺身，也是同時在做平板式。要注意的錯誤是，大部分的人做伏地挺身時，會有骨盆過度前傾，也就是翹屁股的問題，如果骨盆前傾，屁股翹起來，核心就鬆了，於是練不到腹肌。

如何正確練伏地挺身？蕭捷健分析練習時的2大重點：

●屁股往前頂

民眾應該讓屁股往前頂，這樣腹部才會收緊，可以邊看鏡子邊練，感受一下。

●不能駝背或圓肩

練胸肌時也不能駝背或圓肩，上半身要挺胸，頭不要往前看，正確的位置是看地面，讓頸椎和身體成一直線。

同時，雙膝著地也很有效。蕭捷健提到，女生如果做不了伏地挺身，雙膝著地也很有效。只要記得看地上、挺胸、不圓背、不圓肩、下腹往前頂、收緊核心。

減重醫師蕭捷健。（圖取自醫師蕭捷健臉書）

減重醫師蕭捷健。（圖取自醫師蕭捷健臉書）

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