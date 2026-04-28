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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

29歲男暴食 高血脂加高三酸甘油酯血症釀急性胰臟炎

2026/04/28 11:20

中榮嘉義分院新陳代謝科醫師張育睿說，高三酸甘油酯不僅增加心血管疾病風險，更可能引發急性胰臟炎。（中榮嘉義分院提供）

中榮嘉義分院新陳代謝科醫師張育睿說，高三酸甘油酯不僅增加心血管疾病風險，更可能引發急性胰臟炎。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一位29歲男子因持續性上腹疼痛不適，日前就醫前一晚曾大量攝取高油、高糖食物並飲酒，導致高三酸甘油酯血症急遽上升，進而誘發急性胰臟炎；經治療後，血糖與血脂均明顯改善，病況穩定並順利出院，目前持續於新陳代謝門診追蹤。

台中榮民總醫院嘉義分院新陳代謝科醫師張育睿呼籲，民眾日常應養成均衡飲食習慣，避免過量攝取油膩、高糖食物及酒精，維持規律運動與體重控制，以降低代謝異常與心血管疾病風險。

張育睿說，這位患者因持續性上腹疼痛不適，日前就醫檢查發現血清脂肪酶（Lipase）高達226 U/L，經腹部電腦斷層檢查後，診斷為急性胰臟炎。同時血液檢驗發現血中三酸甘油酯（TG）高達1024 mg/dL，糖化血色素（HbA1c）12.1％，空腹血糖324 mg/dL，並合併多飲、多尿等症狀，進一步確診為糖尿病。

張育睿指出，患者發病前一晚曾大量攝取高油、高糖食物並飲酒，導致高三酸甘油酯血症急遽上升，進而誘發急性胰臟炎。

經與腸胃科醫師共同會診與治療後，患者血糖與血脂均明顯改善，病況穩定並順利出院，目前持續於新陳代謝門診追蹤，狀況穩定。

張育睿表示，當代謝失衡或飲食不當時，容易造成血脂異常。臨床上，當三酸甘油酯過高時，血液可能呈現乳白混濁外觀，顯示血中脂質明顯升高並大量堆積。高三酸甘油酯不僅增加心血管疾病風險，更可能引發急性胰臟炎。

一般急性胰臟炎死亡率約5%至10%，若進展為重症，死亡率可高達25%至40%，不可輕忽。張育睿表示，胰島素除可降低血糖外，也能調節脂肪代謝相關酵素活性，促進三酸甘油酯分解，因此在高血糖合併高血脂患者中，可同時達到降血糖與降血脂的治療效果。

張育睿呼籲，若健檢發現血脂、血糖或糖化血色素（HbA1c）明顯異常，或出現持續上腹痛、噁心嘔吐、食慾不振，甚至多喝、多尿、體重異常下降等症狀，應儘速就醫檢查與治療，以免延誤病情。

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