停經3年仍自然受孕 洗腎婦21週才確診懷孕 跨科護胎母女均安

畢小姐（左）很感謝陳奕廷醫師（右）等醫療團隊幫助她順產。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕35歲畢小姐接受血液透析（洗腎）5年，且停經長達3年，竟仍自然受孕，直到懷孕21週才確診。由於夫妻決定保胎，基隆長庚醫院整合腎臟科、婦產科及新生兒科跨專科團隊密切照護，透過每週6次高頻透析與嚴密產檢，克服重度子癲前症與心肺衰竭風險，於去年12月順利產下一名女嬰，母女均安。

基隆長庚醫院婦產科主任黃詩穎表示，畢小姐於2021年因產後腎衰竭確診慢性腎臟病第5期，之後長期接受透析治療。透析患者常因尿毒症導致月經中斷，畢小姐已3年未有月經。一般而言，當身體處於慢性疾病或營養不佳狀態時，卵巢功能會受到抑制，排卵停止，使自然受孕機率大幅降低，患者本身也未預期會再次懷孕。

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她指出，這是畢小姐的第2胎，與第1胎相隔約5年，第1胎時尚未進入洗腎階段。此次懷孕是在透析過程中意外發現。2025年10月，透析室護理人員觀察到畢小姐體重持續增加、腹部隆起，原以為是水分滯留或腹水，調整乾體重後卻出現抽筋與不適。進一步檢查時，發現腹部有規律跳動，轉介婦產科檢查，經超音波確認已懷孕約21週，已進入妊娠中期，部分早期產檢時機已錯過。

醫療團隊隨即安排高層次超音波與胎兒心臟超音波，確認胎兒未見明顯異常後，與家屬討論決定持續妊娠，並啟動高風險孕期照護。黃詩穎形容，整個照護過程「每天都像走鋼索」，必須高度警戒、細緻調整。

腎臟科主治醫師陳奕廷指出，育齡透析女性在未經人工生殖介入下自然受孕的機率不到千分之一，畢小姐又合併長期停經，更屬罕見案例。

在孕期管理上，腎臟科將原本每週3次透析提升至每週6次，以降低尿毒素濃度，提供較穩定的子宮環境；並依胎兒成長動態調整乾體重，避免體液變化影響母胎循環。營養方面也調整策略，從原本限制蛋白質、鉀、磷與水分，改為適度放寬限制，增加蛋白質攝取，並補充葉酸、維生素B群及紅血球生成素，以支持胎兒發育。

黃詩穎指出，透析孕婦屬極高風險妊娠族群，易併發子癲前症、早產及胎兒生長受限，因此產檢需每1至2週密集追蹤，持續監測胎兒生長、羊水量，以及母體血壓與體重變化，並與腎臟科及營養師密切合作，隨時調整治療與飲食策略。

她表示，追蹤過程中發現畢小姐出現重度子癲前症徵兆，血壓持續升高，並併發肺炎、肺水腫及心衰竭等危機。醫療團隊隨即召開跨專科會診，結合心臟科與胸腔科評估後，於懷孕31週執行緊急剖腹產。女嬰出生時體重1390公克，隨即由新生兒科接手照護。

基隆長庚醫院新生兒科主任廖穗綾指出，寶寶展現出強韌生命力，體重穩定成長，一個半月後突破2200公克，順利達到出院標準；如今寶寶已3000多公克了，非常健康。

基隆長庚醫院表示，在跨專科團隊合作下，畢小姐順利完成妊娠並生產，母女目前狀況穩定。隨著透析與周產期醫療進步，過去被視為高風險甚至不建議的妊娠，如今已有機會在嚴密監測下安全完成。

陳奕廷提醒，透析患者若有生育規劃，應及早與醫療團隊討論，經專業評估後進行孕期管理，以降低併發症風險並提升母嬰安全。

基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷說明，洗腎婦女低懷孕率的原因。（記者羅碧攝）

基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷（左3）祝福畢小姐（右3）母親節快樂。（記者羅碧攝）

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