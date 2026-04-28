自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

停經3年仍自然受孕 洗腎婦21週才確診懷孕 跨科護胎母女均安

2026/04/28 11:22

畢小姐（左）很感謝陳奕廷醫師（右）等醫療團隊幫助她順產。（記者羅碧攝）

畢小姐（左）很感謝陳奕廷醫師（右）等醫療團隊幫助她順產。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕35歲畢小姐接受血液透析（洗腎）5年，且停經長達3年，竟仍自然受孕，直到懷孕21週才確診。由於夫妻決定保胎，基隆長庚醫院整合腎臟科、婦產科及新生兒科跨專科團隊密切照護，透過每週6次高頻透析與嚴密產檢，克服重度子癲前症與心肺衰竭風險，於去年12月順利產下一名女嬰，母女均安。

基隆長庚醫院婦產科主任黃詩穎表示，畢小姐於2021年因產後腎衰竭確診慢性腎臟病第5期，之後長期接受透析治療。透析患者常因尿毒症導致月經中斷，畢小姐已3年未有月經。一般而言，當身體處於慢性疾病或營養不佳狀態時，卵巢功能會受到抑制，排卵停止，使自然受孕機率大幅降低，患者本身也未預期會再次懷孕。

她指出，這是畢小姐的第2胎，與第1胎相隔約5年，第1胎時尚未進入洗腎階段。此次懷孕是在透析過程中意外發現。2025年10月，透析室護理人員觀察到畢小姐體重持續增加、腹部隆起，原以為是水分滯留或腹水，調整乾體重後卻出現抽筋與不適。進一步檢查時，發現腹部有規律跳動，轉介婦產科檢查，經超音波確認已懷孕約21週，已進入妊娠中期，部分早期產檢時機已錯過。

醫療團隊隨即安排高層次超音波與胎兒心臟超音波，確認胎兒未見明顯異常後，與家屬討論決定持續妊娠，並啟動高風險孕期照護。黃詩穎形容，整個照護過程「每天都像走鋼索」，必須高度警戒、細緻調整。

腎臟科主治醫師陳奕廷指出，育齡透析女性在未經人工生殖介入下自然受孕的機率不到千分之一，畢小姐又合併長期停經，更屬罕見案例。

在孕期管理上，腎臟科將原本每週3次透析提升至每週6次，以降低尿毒素濃度，提供較穩定的子宮環境；並依胎兒成長動態調整乾體重，避免體液變化影響母胎循環。營養方面也調整策略，從原本限制蛋白質、鉀、磷與水分，改為適度放寬限制，增加蛋白質攝取，並補充葉酸、維生素B群及紅血球生成素，以支持胎兒發育。

黃詩穎指出，透析孕婦屬極高風險妊娠族群，易併發子癲前症、早產及胎兒生長受限，因此產檢需每1至2週密集追蹤，持續監測胎兒生長、羊水量，以及母體血壓與體重變化，並與腎臟科及營養師密切合作，隨時調整治療與飲食策略。

她表示，追蹤過程中發現畢小姐出現重度子癲前症徵兆，血壓持續升高，並併發肺炎、肺水腫及心衰竭等危機。醫療團隊隨即召開跨專科會診，結合心臟科與胸腔科評估後，於懷孕31週執行緊急剖腹產。女嬰出生時體重1390公克，隨即由新生兒科接手照護。

基隆長庚醫院新生兒科主任廖穗綾指出，寶寶展現出強韌生命力，體重穩定成長，一個半月後突破2200公克，順利達到出院標準；如今寶寶已3000多公克了，非常健康。

基隆長庚醫院表示，在跨專科團隊合作下，畢小姐順利完成妊娠並生產，母女目前狀況穩定。隨著透析與周產期醫療進步，過去被視為高風險甚至不建議的妊娠，如今已有機會在嚴密監測下安全完成。

陳奕廷提醒，透析患者若有生育規劃，應及早與醫療團隊討論，經專業評估後進行孕期管理，以降低併發症風險並提升母嬰安全。

基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷說明，洗腎婦女低懷孕率的原因。（記者羅碧攝）

基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷說明，洗腎婦女低懷孕率的原因。（記者羅碧攝）

基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷（左3）祝福畢小姐（右3）母親節快樂。（記者羅碧攝）

基隆長庚醫院腎臟科主治醫師陳奕廷（左3）祝福畢小姐（右3）母親節快樂。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中