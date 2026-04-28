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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

原百公斤的中市副市長鄭照新減肥成功 從「肉肉小新」成為真正「小新」

2026/04/28 11:18

副市長鄭照新減肥4個月成功，每天中午就是吃1顆蘋果及2顆茶葉蛋。（記者蘇金鳳攝）

副市長鄭照新減肥4個月成功，每天中午就是吃1顆蘋果及2顆茶葉蛋。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市過去是6都最胖的城市，衛生局去年推台中星燃計畫 ，台中市減肥有效，現今已為六都第二瘦的城市，台中市副市長鄭照新也從112公斤的「肉肉小新」，成為瘦瘦小新，他今天更在市議會秀出成效，4 個月至今減了20公斤，他每天的午餐是一顆蘋果及二顆茶葉蛋，還要繼續減，目標朝 80-85公所，衛生局長曾梓展表示，要維持減重很辛苦，今年會繼續辦。

市議員陳雅惠今天詢問衛生局減重活動的成效，連副市長鄭照新都參與減重，詢問鄭照新是否有瘦了又肥的困擾。

市議員陳雅惠表示，減重不難，難在維持，要求衛生局要協助參加減肥計畫的民眾。（記者蘇金鳳攝）

市議員陳雅惠表示，減重不難，難在維持，要求衛生局要協助參加減肥計畫的民眾。（記者蘇金鳳攝）

鄭照新現場則秀出他的午餐，就是只有1顆蘋果及2顆茶葉蛋，晚上就比較空間吃飯，要養成飲食管控的習慣。

鄭照新表示，他今年元旦時期間 人生第1次痛風發作，因此決定執行減重 ，醫生建議初次發作若快速瘦下來，第2次復發機會小，所以開始減肥。過去鄭照新重達112公斤，已減到92公斤，他希望朝 80-85公斤來減。

他表示，元月三日時原本要參加「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用，但因為痛風發作，疼痛難耐，中市長盧秀燕只好請副市長黃國榮出席。

陳雅惠表示，該減肥計畫成功3成，未達標7成，這個計畫是成功嗎?衛生局長曾梓展坦承減重不難難在維持，他自己參加減肥計畫，減了8公斤，但現在又復胖4公斤，今年會持續辦星燃計畫。 

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