角力選手半月板術後復健未完成 再回賽場二度受傷被迫退賽

聯新國際醫院物理治療師暨運動防護員李學林說，增加熱敷與有氧運動更能促進血液循環，加速組織修復。（圖由聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名高中2年級角力選手曾於國中3年級時，因膝蓋半月板受傷接受手術，卻在復健尚未完成前，急著回到賽場，卻致膝蓋半月板二度破裂，該選手被迫退賽、傷勢還更惡化，聯新國際醫院物理治療師暨運動防護員李學林說，運動傷害發生後的治療加上完整的復健，是運動選手恢復狀況的重要關鍵。

還好該選手膝蓋半月板二度破裂後，再度接受手術，術後遵照醫囑，完成了完整的復健流程，順利恢復狀況並於國手選拔賽中奪得季軍，李學林強調，運動選手術後回賽場前的測試非常重要，透過肌力與功能測試後，確認體能已達到安全標準，才能降低運動選手再度受傷的風險。

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「運動傷害不是只有運動選手會發生！」李學林說，民眾日常運動也有受傷的可能性，打籃球與排球須頻繁急停或轉向易造成膝關節與足踝韌帶傷害、跑步常會發生大腿後側肌肉拉傷、羽球等過頭運動則易影響肩關節，相關的運動傷害多與熱身不足、姿勢不正確、強度安排不當有關。

聯新國際醫院物理治療師暨運動防護員李學林說，運動傷害發生後的治療加上完整的復健，是運動選手恢復狀況的重要關鍵。（圖由聯新國際醫院提供）

李學林指出，運動傷害分為瞬間發生的「急性傷害」與長期姿勢不良累積的「慢性傷害」，依運動醫學「PEACE & LOVE」原則，急性傷害處理以PEACE為主，包括保護患處、抬高患處、避免吃消炎藥、加壓固定、正確衛教，恢復期則以LOVE為主，透過適當負重、樂觀面對、促進血液循環、循序復健，讓身體自然修復，「不要過度依賴消炎藥或冰敷，在疼痛可控下，增加熱敷與有氧運動更能促進血液循環，加速組織修復」。

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