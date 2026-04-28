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健康網》56歲婦更年期爆汗又飄味！ 中醫曝「1食物」逆轉臭汗症

2026/04/28 12:02

健康網》56歲婦更年期爆汗又飄味！ 中醫曝「1食物」逆轉臭汗症

更年期婦女有爆汗的困擾，中醫師羅珮琳建議，可以採取食療方式，攝取黃豆芽，遠離臭汗症。圖為示意圖，非新聞中人物。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫愈來愈高，正值更年期婦女飽受潮紅困擾，白天爆汗而有臭汗味也十分困擾，中醫師羅珮琳指出，可以多吃黃豆芽遠離臭汗症。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，一位56歲女性病患，更年期飽受熱潮紅困擾，曾用荷爾蒙治療6個月。最近因為乳房有硬塊、鈣化點，經切片檢查確定有細胞異常但並未達到乳癌診斷，必須每半年追蹤檢查，病患也因此停止荷爾蒙補充，改由中醫治療。

而病患目前最困擾的症狀是流汗，停經前流汗狀況正常，停經後白天頻繁流汗，但晚上睡覺不流汗，本身有臭汗症，流汗多體味更明顯，因此非常困擾。

黃豆芽中的部分抗氧化成分為脂溶性，在煮成有油脂的黃豆芽排骨湯中，或者清燙滴入初榨橄欖油，有助於營養吸收。（資料照）

黃豆芽中的部分抗氧化成分為脂溶性，在煮成有油脂的黃豆芽排骨湯中，或者清燙滴入初榨橄欖油，有助於營養吸收。（資料照）

羅珮琳表示，大豆異黃酮很多是由大豆胚芽萃取，研究發現，大豆在發芽過程中，異黃酮的含量與吸收率會顯著提升。大豆異黃酮目前已知對女性更年期調理、骨質健康及心血管有幫助，因此很多女性會選擇在這個時間點補充大豆異黃酮。而黑豆芽的萃取物則因含有更多的花青素，常被添加於抗氧化以及護眼的複方中。

因此，病患進行食療，羅珮琳建議，她從天然的植物攝取大豆異黃酮，最方便的就是黃豆芽，黃豆芽中的部分抗氧化成分為脂溶性，在煮成有油脂的黃豆芽排骨湯中，或者清燙滴入初榨橄欖油，有助於營養吸收。黃豆芽所含的維生素C受熱易破壞，若清燙建議煮至斷生、口感清脆即可，避免過度烹煮。

羅珮琳表示，春天是萬物萌發的季節，種子在發芽過程中，為了供應生長所需的能量，會將儲存的蛋白質、脂肪與澱粉轉化為小分子，更容易被人體吸收，而且在發芽的過程中特定營養素會呈現倍數增長。

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