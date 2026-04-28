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健康 > 抗老養生 > 運動復健

保健動一動》8成人都逃不過下背痛！最怕反覆發作 醫教2招改善

2026/04/28 08:12

橋式運動，動作示範林家安物理治療師。（圖由醫師陳渝仁提供）

橋式運動，動作示範林家安物理治療師。（圖由醫師陳渝仁提供）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾年齡超過50歲後，常因為身體的核心肌肉不足，引起腰痠背痛，造成生活極大困擾。仁生復健科診所復健專科醫師陳渝仁指出，下背痛十分常見，據統計超過8成的人一生中至少會經歷過1次下背痛。值得一提的是，研究發現，急性下背痛即使自行緩解，超過6成的人在發病1年後會時不時復發，最好要找出根除下背痛的病因。同時，他建議民眾不妨透過橋式與捲腹強化核心肌群。

陳渝仁表示，下背腰部疼痛定義上是指從肋骨下緣到骨盆上緣（iliac crest）的區域疼痛，由於下背部疼痛時常延伸到臀部，而且彼此有關聯，因此，從肋骨下緣一直到臀部的區域疼痛，都是廣義的下背痛。

他接著說明，下背痛十分常見，據統計超過8成的人一生中至少會經歷過1次下背痛。多數人的下背痛不處理也會自己緩解，然而若持續超過4週，就有可能演變為持續影響生活的慢性下背痛。值得一提的是，研究發現，急性下背痛即使自行緩解，超過6成的人在發病一年後會時不時復發，原因在於沒有徹底根除下背痛的病因。

下背痛的原因非常多，醫學上一般分成兩大類：第1類是機械性下背痛，表示有組織遭受壓迫造成發炎或疼痛的情況；第2類是神經性下背痛，表示疼痛跟神經受到壓迫有關。

●機械性下背痛：小面關節炎、薦髂關節炎、腰椎或椎間盤退化、肌肉、韌帶傷害

●神經性下背痛：椎間盤凸出造成神經根壓迫、脊椎滑脫甚至導致椎管狹窄

值得一提的是下背痛病人，常常不只一個地方出問題。陳渝仁舉例說明，可能是小面關節炎合併周遭的肌肉受傷，以不良姿勢來說，久坐會讓本來些微前傾的骨盆變成後傾，一則是腰椎偏離原本的曲度，一則是穩定下背的核心肌群被拉長，久而久之肌力會逐漸下降，無法穩定腰椎及骨盆，造成神經肌肉關節等問題。

陳渝仁建議民眾，不妨在日常生活中多訓練核心肌群，是遠離腰痠背痛的良方，下面是可以參考的居家運動：

●橋式運動

平躺屈膝，手放在臀部兩側，微點頭收下巴，抬起臀部，肩與膝蓋成一線，勿過度彎曲腰部或墊腳。

維持5-10秒後休息，一組10下，一天3循環。

捲腹運動，動作示範林家安物理治療師。（圖由醫師陳渝仁提供）

捲腹運動，動作示範林家安物理治療師。（圖由醫師陳渝仁提供）

●捲腹運動

平躺屈膝，微點頭收下巴，雙手由大腿往上，滑至膝蓋，勿過度彎曲頸部。

維持5秒休息，一組10下，一天3循環。

陳渝仁提醒民眾，腰椎或腹腔開刀後，傷口若還未完全癒合建議先諮詢醫師。

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