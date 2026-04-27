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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

實驗室培養精子生成胚胎 美新創宣稱可助不孕男性生育

2026/04/27 17:29

精子與卵子結合受精示意圖。美新創公司宣稱成功在實驗室利用幹細胞培育出成熟精子，並進一步生成用於驗證的實驗性人類胚胎，有望成為男性不孕新解方。（法新社資料照）

精子與卵子結合受精示意圖。美新創公司宣稱成功在實驗室利用幹細胞培育出成熟精子，並進一步生成用於驗證的實驗性人類胚胎，有望成為男性不孕新解方。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕實驗室培養出的精子被用於生成驗證用的實驗性人類胚胎。美國一間生技公司近日公布相關成果，宣稱該技術可作為男性不孕的潛在治療方向。

根據科技網站《Gizmodo》報導，位於猶他州的生技公司「Paterna Biosciences」曾參與由梅約醫學中心（Mayo Clinic）支持的加速計畫，該公司宣稱利用精原幹細胞培育出成熟精子，並進一步生成用於驗證的實驗性人類胚胎。

報導提到，相關胚胎僅用於安全性驗證，未用於懷孕或臨床應用；目前該研究尚未發表於科學期刊，也尚未經過同行評審。

模擬精巢分子信號　將幹細胞轉化為精子

這項研究的核心在於辨識精子生成的分子程式。Paterna共同創辦人帕斯圖扎克（Alexander Pastuszak）表示，團隊透過計算生物學方法，在實驗室中複製精巢小管環境，並利用專有培養基與配體引導幹細胞發育。帕斯圖扎克指出，這是該領域自30多年前「單精子顯微注射」（ICSI）問世以來，具備創新意義的進展。

目前全美25至49歲男性中，約有8分之1面臨不孕挑戰。相較於人工受孕（IVF）單次週期約1.5萬至3萬美元的費用，該公司預估其新技術成本約落在5000至1.2萬美元（約新台幣16.3萬至39.2萬元）之間。

生殖科技領域過去曾有類似案例。法國公司「Kallistem」曾於2015年宣稱在實驗室成功造出精子，但隨後遭到專家質疑；2009年也有類似突破的論文因誠信問題遭到撤回。這顯示該技術路徑目前仍存在高度不確定性，相關數據在未經正式發表前需審慎看待。此外，這項進展也引發生殖倫理與監管層面的討論。

目前這項技術仍處於初步驗證階段。相關技術是否安全、有效並能進入臨床應用，仍需後續研究與審查確認。

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