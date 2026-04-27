健康網》雨後髒水濺眼好危險！ 醫示警不是結膜炎恐藏寄生蟲

眼科醫師齊育殿表示，雨後積水與土壤可能藏有微孢子蟲，髒水入眼恐引發感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雨後積水不小心噴濺眼睛別輕忽。一位阿嬤整理個帆布，被積水噴到，眼睛就沙沙磨到張不開，被當成普通的結膜炎治療，卻不見好轉。經眼科醫師齊育殿後續檢查，卻發現阿嬤的角膜上佈滿細小的白點，揪出原來是隱藏在髒水裡的「微孢子蟲」作祟。

什麼是微孢子蟲？齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，這種微生物最愛藏在雨後積水、土壤裡。民眾不小心誤觸到微孢子蟲的常見原因，包含：洗布棚、除草、玩水、下雨噴到眼睛。一旦感染到微孢子蟲，其症狀為眼睛非常「沙」、流眼淚，與看東西霧霧。

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齊育殿說明，這種病點一般藥水效果有限，最快的方式是以「角膜清創」治療，將阿嬤被感染的上皮輕輕刮掉，再搭配正確藥水，阿嬤隔天就反應眼睛舒服很多，「目睭終於看清楚了」。

他進一步提醒，民眾清理積水或整理園藝，建議戴護目鏡保護。當眼睛痛就醫時，記得跟醫生說有沒有「噴到髒水」，一旦藥水點2天沒效，快找專業眼科仔細檢查。

齊育殿總結，眼睛紅痛不一定只是結膜炎，若曾接觸積水、泥水後出現沙痛與視線霧化，更要提高警覺。及早辨識微孢子蟲感染，才能避免小問題拖成大麻煩。

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