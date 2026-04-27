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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》乳清蛋白別亂補！很多人補錯了 醫點名4類人才需要

2026/04/27 17:12

百萬網紅腸道專家帕爾博士表示，飲食難以攝取足夠蛋白質；生活忙碌，無法準備均衡餐點；運動後需要快速補充；食量小或食慾不佳者等4族群，可以考慮乳清蛋白；圖為情境照。（圖取自freepik）

百萬網紅腸道專家帕爾博士表示，飲食難以攝取足夠蛋白質；生活忙碌，無法準備均衡餐點；運動後需要快速補充；食量小或食慾不佳者等4族群，可以考慮乳清蛋白；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在健康意識抬頭的時代，「乳清蛋白」幾乎成為許多人日常的一部分，卻仍有不少人擔心傷腎疑慮。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）指出，乳清蛋白本身並非洪水猛獸，對腎功能正常的人來說不會造成傷害，蛋白質攝取仍應以天然食物為優先來源，針對飲食難以攝取足夠蛋白質、無法準備均衡餐點、運動後需要快速補充，與食慾不佳者等4族群可作輔助。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，擁有386萬位粉絲，他經常透過影片分享腸道健康知識。他表示，蛋白質是人體不可或缺的營養素，由胺基酸組成，參與肌肉修復、荷爾蒙與酵素生成，並影響免疫系統運作。蛋白質攝取不只是為了健身或增肌，更與整體健康、修復能力與免疫力息息相關。而乳清蛋白來自牛奶，是「完整蛋白質」，含有所有必需胺基酸，能有效促進肌肉修復與生長。

優質蛋白質來源仍是食物

在健身風潮的帶動下，「乳清蛋白」幾乎成為許多人日常的一部分，但是，乳清蛋白會傷腎嗎？帕爾說明，對於腎功能正常的人而言，乳清蛋白並不會造成腎臟損害。研究顯示，即使蛋白質攝取提高至每公斤體重約1.6克，腎功能指標仍可能維持穩定。但是要小心的是，若民眾本身有慢性腎病、蛋白尿或腎功能不足，則必須在醫師評估下調整蛋白質攝取量。

乳清蛋白能不能取代食物？帕爾提醒，民眾若長期用乳清蛋白取代食物，反而可能造成營養失衡、腸胃不適或體力下降。換言之，乳清蛋白粉不能取代正餐，它只是補給品。蛋白質攝取應以天然食物為優先來源：

●葷食：雞蛋、雞肉、魚類、牛肉、豬肉等

●素食：豆類、豆腐、大豆、乳製品、堅果與種子

尤其植物性蛋白同時含有膳食纖維與多種微量營養素，有助於身體吸收與利用。

4族群適合乳清蛋白

哪些人需要乳清蛋白？帕爾表示，飲食難以攝取足夠蛋白質；生活忙碌，無法準備均衡餐點；運動後需要快速補充；食量小或食慾不佳者等4族群，可以考慮乳清蛋白。一般建議每日蛋白質攝取量約為每公斤體重1至1.2克，多數人已可透過飲食的攝取達標，因此，並非人人都需要額外補充。

帕爾總結，乳清蛋白並非人人適用，包括對牛奶過敏者、腎臟病患者等都需特別留意。若飲用後出現腹脹、腹瀉等情況，應停止使用並觀察身體反應。若能從飲食中攝取足夠蛋白質，就不需要額外補充。

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