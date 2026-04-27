健康網》草蜢蔡一傑抗腦瘤不喪志 醫曝超過這大小就很危險

香港樂團「草蜢」成員蔡一傑再度活蹦亂跳令粉絲振奮，他抗癌1年半瘦了9公斤，一點也看不出是腦瘤患者。根據全民健康基金會衛教資料指出，大於3公分，被視為較大腫瘤，要妥善處置。（取自蔡一傑臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕香港樂團「草蜢」成員蔡一傑在腦瘤手術後1年半，依然是蹦蹦跳跳那隻「蚱蜢」，他當年的惡性腫瘤7公分且開腦後發現有擴散。根據全民健康基金會衛教資料指出，大於3公分，被視為較大腫瘤，極可能造成嚴重顱內壓升高（頭痛、嘔吐、視力受損），需立即治療。

蔡一傑在2024年底工作時，突然頭暈加劇，就醫後發現病灶，一週後開刀，術後又被醫師告知有擴散跡象，但他沒有喪志，持續打起精神抗癌，在1年後重回舞台，體型再瘦9公斤。

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全民健康基金會表示，腦瘤又稱「顱內腫瘤」，泛指長在顱骨腔內的腫瘤，依病理切片鑑別診斷可區分為「良性」與「惡性」。但不管良性或者惡性，手術是主要治療方向：

●小於0.5-1公分：通常採取定期影像檢查（MRI或CT）追蹤。

●1-3公分：腦下垂體瘤若超過1公分通常建議手術。良性腫瘤如腦膜瘤若生長至3公分以上，因壓迫風險增加，通常建議處理。

●大於3公分：被視為較大腫瘤，極可能造成嚴重顱內壓升高（頭痛、嘔吐、視力受損），需立即治療。

全民健康基金會指出，惡性腦瘤之預後與年齡、自我照顧能力、腫瘤MGMT基因甲基化及是否切除乾淨有關。根據期刊文獻資料，能切除98%一定比75%好，但還要考量病患術後的生活品質，因此在切除癌細胞同時，要避免傷害患者的神經血管功能。

一般而言大於2.5公分多半以手術切除再輔以放射治療，小顆則以立體定位放射治療為主。不過臨床上，轉移性腦瘤通常較難完全治癒，但多可控制。

早期難以發覺 可加入MRI定期健檢

臨床經驗上，頭痛來求診的患者中，檢查出腦瘤的比例非常低，反而因為認知障礙（例如突然說些莫名其妙的話、文句不通順、突然不認得路等）；或是手腳變得無力；或複視、視野缺損等視力問題及癲癇，檢查出腦瘤的比例較高。也有不少病人是開完白內障手術視力卻沒改善，結果發現是腦瘤造成的視力問題，意外揪出元凶。

磁振造影檢查（MRI）是最能精準找出腦瘤的檢查，如果擔心，可以在定期健檢加入MRI項目。

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