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健康網》蔡一傑腦癌擴散震撼告白！ 醫揭腦瘤8大徵兆別輕忽

2026/04/27 14:26

蔡一傑首度向全場觀眾透露與腦癌搏鬥生死過程，並表示自己從未放棄。（資料照）

蔡一傑首度向全場觀眾透露與腦癌搏鬥生死過程，並表示自己從未放棄。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕香港樂團「草蜢」26日晚間在紅館舉辦《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》，成員蔡一傑首度向全場觀眾透露與腦癌搏鬥生死過程，癌症雖擴散，他表示自己從未放棄。根據三軍總醫院衛教資料指出，造成腦瘤原因不明，可以發生在任何年齡，研究顯示最常發生在兩個年齡層；第一個是3-12歲間，第二個是40-70歲間。同時提醒，早晨特別頭痛、走路不協調、抽搐等8大徵兆最好要警覺。

蔡一傑昨晚演唱完《失樂園》後首度向全場觀眾透露與腦癌搏鬥生死過程，一開始覺得不適有點頭暈，檢查發現腦內有7公分的惡性腫瘤，他形容這是人生極大打擊。一星期決定做手術，以為做完手術很好，隔日醫生告訴他「癌症擴散了」。蔡一傑經歷2度重擊，他表示自己從未放棄，更呼籲相同病患別放棄。

腦瘤8大徵兆

三軍總醫院衛教資料表示，腦瘤的症狀視其大小及在大腦內的位置而定。腦瘤症狀之產生，主要因為頭顱內受頭骨的限制，為一有限空間。當腫瘤在有限空間的頭顱內生長時，會因壓迫腦組織或浸潤腦組織而產生症狀。也可以因為腫瘤周圍腫脹和水腫而造成腦壓昇高，導致噁心嘔吐等症狀。若腫瘤影響到腦脊髓液的流通，使得腦室的水分漸增，則造成水腦導致症狀發生。假如腦瘤長的很慢，往往沒有症狀。

腦瘤常發生的症狀包括：

1.頭痛（早晨特別痛）

2.走路不協調

3.抽搐

4.眼球運動不正常或視力改變

5.噁心、嘔吐

6.記憶力或人格改變

7.手、腳無力或感覺尚失

8.說話能力改變

腦瘤病理分類

三總說明，腦瘤分良性與惡性。良性腦瘤不含癌細胞，通常這些腫瘤可被移除。良性腦瘤不容易復發，有清楚界線。雖然良性腦瘤不會侵犯到鄰近組織，但可能壓迫到腦組織的敏感區域並造成症狀。

惡性腦瘤包含癌細胞，影響生命功能並且致命性高。惡性腦瘤生長快速，並侵犯周圍組織，腫塊會伸出根並植入健康腦細織。有些惡性腫瘤周圍清楚且沒有「根」，具有外囊。當一良性腫瘤位於腦部的生命功能區域並影響到生命功能，即使它不含癌細胞，臨床上應被視為惡性的。

有關治療方式，三總表示，腦瘤治療方式的決定非常複雜，方法包手括手術切除、放射治療、及化學治療。視病人的需求，有時會用到數種治療方式，病人有時須轉介到另一領域之專家處，以進行團隊的合併治療。在治療開始前，大部份病人會接受類固醇治療以消除水腫，或抗痙攣藥物以防止抽筋。若水腦情形出現，會進行腦脊髓液引流術，此手術乃以一條長約細管連接腦室到腹腔內，其功能類似一引流管，將過多的腦脊髓液由腦部排引到腹部。

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