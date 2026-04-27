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重辣族要小心！ 研究：食道癌風險恐增3倍

2026/04/27 14:50

最新醫學統合分析指出，高劑量辣椒攝取與部分腸胃道癌症風險呈現關聯。（圖取自photoAC）

最新醫學統合分析指出，高劑量辣椒攝取與部分腸胃道癌症風險呈現關聯。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕辣椒是否有益健康，近年研究結果出現分歧。最新一項統合分析顯示，高攝取量與部分腸胃道癌症風險呈現關聯。

根據科學網站《SciTechDaily》引述的統合分析（Meta-analysis）研究，這項針對14項研究、涵蓋1萬1263人數據的分析指出，高劑量辣椒攝取與腸胃道癌（GI cancers）風險增加約64%相關。數據顯示，在攝取量最高的族群中，食道癌的風險上升趨勢最為明顯，風險值約為低攝取量族群的3倍；然而，研究在胃癌與大腸癌數據中，並未發現具備統計學意義的顯著差異。

這項發現與部分既有醫學觀測方向不一。報導提到，過去曾有研究指出辣椒中的辣椒素（Capsaicin）具備抗發炎特性，甚至與降低癌症死亡風險相關。最新統合分析則提出不同視角，使辣椒攝取再次成為飲食與癌症風險討論的一部分。

研究同時指出，不同地理區域的飲食習慣與環境條件，可能影響腸胃道癌症風險分布，因此在解讀辣椒攝取與健康之間的關聯時，需一併納入地域因素考量。

此外，研究提到辣椒素會刺激與熱感與疼痛相關的受體，產生辛辣感。部分科學觀點認為，長期反覆刺激可能與食道組織變化有關，但目前尚未建立明確機制，相關推論仍待進一步驗證。

研究指出，相關結果僅顯示攝取量與風險之間的統計關聯，目前無法直接判定辣椒是致癌的直接原因。所有納入研究均屬觀察性設計，無法證實因果關係。癌症成因涉及遺傳、生活環境與烹飪方式等多重因素，研究亦未進一步說明其生物機制。

攝取量定義未統一 結論仍待釐清

報導提到，目前科學界對於「高劑量攝取」的標準定義仍存在落差，對於辣椒種類與食用形式（如新鮮、乾燥或加工）分類也不一致。此外，目前仍不清楚何種攝取量屬於安全範圍，也無法確認一般攝取與極高攝取量之間的風險差異。

整體而言，相關研究結論仍不一致，辣椒攝取與腸胃道健康之間的關聯仍待更多長期研究進一步釐清。

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