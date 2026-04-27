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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》年紀輕輕飄出老人味 3習慣恐是「體味放大器」

2026/04/27 15:39

竹北昌盛堂中醫師李翊指出，體味變重不一定是身體不乾淨，常與汗水、皮脂及皮膚表面菌相在悶熱環境中被放大有關，提醒3大不良習慣恐讓老人味提早找上門；情境照。（圖取自shutterstock）

竹北昌盛堂中醫師李翊指出，體味變重不一定是身體不乾淨，常與汗水、皮脂及皮膚表面菌相在悶熱環境中被放大有關，提醒3大不良習慣恐讓老人味提早找上門；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明每天洗澡、衣服也有換，身上味道卻越來越明顯，甚至年紀輕輕就被說有「老人味」？竹北昌盛堂中醫師李翊指出，體味變重不一定是身體不乾淨，常與汗水、皮脂及皮膚表面菌相在悶熱環境中被放大有關，提醒年輕人若生活作息失衡，養成不良3大習慣，也可能讓體味重提早找上門。

李翊於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文表示，很多人以為汗臭＝汗本身臭，其實不完全正確。汗液剛分泌時，通常氣味不明顯。至於造成汗臭的3大因素，包括：氧化、汗水加上細菌分解產物、皮膚發炎，導致皮脂出現油耗味、悶油味，產生揮發性氣味，味道附著難以洗掉。若加上悶熱潮濕環境，更容易形成明顯氣味。

5種體味來源一次看

李翊說，不同的「味道型態」，來源通常也不同，可以此自我檢視日常生活：

酸臭／汗臭：流汗多、衣物悶住、未及時乾爽。

油耗味／悶油味：皮脂旺、頭皮背部出油、長時間密閉，如戴帽子、安全帽。

蒜臭／硫味：飲食，如攝取蒜、洋蔥、辛香等食物，以及攝取酒精、抽菸。

氨味／尿騷味：水分不足、蛋白質偏高、運動量大且補水不足（少數情況需排除代謝問題）。

甜膩果香味：若合併口渴多尿、疲倦等，需留意血糖代謝異常的可能。

3大日常習慣恐致老人味

李翊進一步說明，「老人味」常被用來描述某種偏油、偏悶、偏厚的體味，但這不等於年紀標籤。很多年輕人因生活型態不良，導致出現「氣味被放大」狀況，提早出現體味，常與以下3大習慣有關：

飲食與腸胃失衡：外食高油、高糖、重口味、常喝酒，或飲水不足、便秘，可能讓味道更明顯。

衣著材質與清潔不當：合成纖維、機能衣若未洗透、沒曬乾，纖維內殘留的油脂與代謝物會反覆氧化，形成穿上去很快又「回臭」。另，過度清潔也可能破壞皮膚屏障與菌相失衡，造成體味重。

作息亂、久坐少動：熬夜、壓力大、睡眠不規律，可能影響汗腺與皮脂分泌；久坐少動則會造成代謝變慢，進而讓汗水油脂停留更久，細菌發酵時間更完整。

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