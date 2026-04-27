休息中暗藏危機 研究：阻塞性睡眠呼吸中止症或引發肌肉衰退

研究發現，阻塞性睡眠呼吸中止症可能導致與年齡相關的骨骼肌衰退。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列1項研究發現，阻塞性睡眠呼吸中止症可能導致與年齡相關的骨骼肌衰退，而這種風險往往被忽略。此研究發表在《睡眠與呼吸》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，約有30%成年人患有阻塞性睡眠呼吸中止症。這種疾病是指睡眠期間上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸中止、血氧水平下降和睡眠中斷。

請繼續往下閱讀...

以色列內蓋夫本-古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）與索羅卡大學醫學中心的研究團隊，分析先前因其他醫療目的而進行的標準電腦斷層（CT）掃描。這使得研究人員能夠在不讓阻塞性睡眠呼吸中止症患者接受額外檢查或輻射的情況下，評估其骨密度和肌肉組成。

分析結果顯示，與未患有阻塞性睡眠呼吸中止症的人相比，患有此病的人往往骨骼肌密度較低，骨骼肌指數較高，表明肌肉質量發生變化。

人們普遍認為睡眠呼吸中止症會影響警覺性、注意力以及心血管和呼吸系統健康，而此研究進一步指出它對骨骼強度和肌肉完整性也有影響。這些變化可能會增加骨折的風險，削弱身體力量，並降低整體生活品質。

索羅卡大學醫學中心睡眠覺醒障礙科主任兼本古里安大學健康科學學院生理學系主任塔拉修克（Ariel Tarasiuk）教授表示，阻塞性睡眠呼吸中止症遠不止打鼾。如果不及早診斷和治療，它會導致骨折、肌肉功能下降，甚至喪失自理能力。

索羅卡影像研究所所長謝萊夫（Ilan Shelef）教授指出，作為常規臨床實踐的一部分進行的CT掃描可以作為有效篩檢工具，用於早期識別高風險患者，而無需進行額外的檢查。

研究團隊建議將骨密度和肌肉質量評估納入常規CT掃描分析，也呼籲為阻塞性睡眠呼吸中止症患者制定結構化的追蹤和治療方案，以支持早期發現、及時介入和更好地管理睡眠呼吸障礙。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法