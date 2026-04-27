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健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬婦洗鍋子肩膀突痛到舉不起來 竟是右肩旋轉肌破裂

2026/04/27 13:15

葉文凌教授強調，旋轉肌破裂早發現，早治療，若感到肩膀不適應盡快尋找骨科專科醫師診斷。（記者陳建志攝）

葉文凌教授強調，旋轉肌破裂早發現，早治療，若感到肩膀不適應盡快尋找骨科專科醫師診斷。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中65歲阿嬌姨近日煮完飯洗鍋子時，忽然感到肩膀一陣痠痛，接著就無法舉起，驚嚇之餘趕緊到藥局買藥，又找中醫推拿，沒想到不但沒緩解，肩膀還越來越痛，痛到徹夜難眠，在家人勸說下趕緊到骨科求診，檢查後才發現竟是右肩旋轉肌破裂，醫師安排健保給付的關節鏡雙排縫合手術後，隔天就出院，讓她開心恢復正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科教授葉文凌表示，旋轉肌是肩膀上端四條肌肉的總稱，主要是脊上肌、脊下肌、肩胛下肌和小圓肌，在肱骨頭會融合成一條「共同肌腱」。組織上，前二者尤其重要，主要功能是和三角肌共同負責抬起肩膀和左右擺動。「共同肌腱」因必須?受巨大壓力，所以很容易老化，60歲以上約有30％的人會有無症狀的破裂，此時未必有手術必要，主因是三角肌代償功能良好。

葉文凌表示，一旦發生如扭傷、外力影響，可能會開始出現症狀，這代表代償機制已經不行了，所以疼痛會漸漸加劇，隨之而來的是肌腱破壞加速，肩關節功能也漸漸下降，終至不得不治療。

民眾檢查發現旋轉肌有2公分破裂（黃圈處）。（記者陳建志翻攝）

民眾檢查發現旋轉肌有2公分破裂（黃圈處）。（記者陳建志翻攝）

葉文凌指出，若是小於1公分的破裂，仍可保守治療，不論增生治療、PRP、羊膜、幹細胞及衍生物、外泌體等，均有一定效果。若破裂1至3公分需要縫合，須使用錨釘作單排或雙排縫合，3公分以上則須看肌腱品質，可以縫合、重建旋轉肌、或使用反式人工關節。目前縫合的趨勢是微創手術，在關節鏡手術下使用雙排錨釘縫合，如此穩定度較好，病人可以提早活動。

但因旋轉肌破裂本質就是一種組織老化，所以縫合除了手術技術外，術後縫合組織會不會癒合也是十分嚴峻的考驗。目前的趨勢是必須使用生物技術加速癒合，如生長因子、細胞外基質、幹細胞及衍生物等。

葉文凌強調，預防旋轉肌破裂應注意不要重複快速洗鍋子的高強度動作，也不要猛然提起重物，若感到肩膀不適就要盡快尋找骨科醫師診斷。旋轉肌破裂早發現，早治療，採用微創關節鏡手術效果良好，呼籲民眾別拖延到肩膀功能不良才就醫。

葉文凌教授表示，旋轉肌破裂在關節鏡手術下使用雙排錨釘縫合，穩定度較好。（模型示意圖）（記者陳建志攝）

葉文凌教授表示，旋轉肌破裂在關節鏡手術下使用雙排錨釘縫合，穩定度較好。（模型示意圖）（記者陳建志攝）

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