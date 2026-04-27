肝基會攜手7-ELEVEN 光復辦大規模義診

肝基會攜手7-ELEVEN守護光復，跨界共襄盛舉最大規模義診活動4/27登場，提供腹部超音波檢查與全方位健康關懷服務。（圖由肝病防治學術基金會提供）

〔即時新聞／綜合報導〕肝病防治學術基金會（肝基會）與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，結合花蓮縣政府衛生局、光復鄉民代表會、國際扶輪3523地區南港扶輪社、松柏國際醫療集團等社會各界的力量，於4月27日（星期一）上午8:00至11:00，在光復鄉大安村活動中心舉辦2026年「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，預計服務超過百位民眾。

肝基會與7-ELEVEN合作至今已超過二十年，透過全臺門市零錢捐的支持，成功將醫療資源帶入鄉鎮與基層行政區，累計服務已逾25萬人次。本次活動特別感謝花蓮縣政府衛生局、光復鄉民代表會的支持，早在活動一個月前便透過鄰近蓮富、太巴塱、馬太鞍等三家7-ELEVEN門市張貼海報宣傳與預約報名，民眾反應極為熱烈，腹部超音波名額短短兩天內即報名額滿，顯見民眾對於健康檢查的高度需求與重視。

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肝基會表示，鄉鎮醫療資源不足，民眾往返醫院動輒花費數小時，考量花蓮光復鄉災後清理與重建工作已告一段落，此時舉辦免費腹部超音波檢查與義診活動將能協助剛回歸生活正軌的鄉民落實健康管理。本次腹超活動針對30歲以上鄉民提供涵蓋肝、膽、胰、脾、腎的腹部超音波檢查，現場並有專業護理人員解說檢查結果，若民眾檢查結果需進一步轉診，肝基會將提供後續就醫諮詢與轉介服務，且針對經濟弱勢族群，肝基會亦備有健保未給付項目的醫療經費補助，確保偏鄉民眾不因災後負擔或經濟壓力而延誤治療。

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