健康網》天氣一熱全身飆汗臭 8類食物最「催味」

竹北昌盛堂中醫師李翊指出，常見8種食物如炸物等，會透過揮發性成分、增加皮脂分泌或加重代謝負擔，讓體味更容易被放大；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一熱或稍微活動就流汗，身上味道也跟著變重，不少人以為只是汗臭，其實飲食也可能是原因之一。竹北昌盛堂中醫師李翊指出，有些食物會透過揮發性成分、增加皮脂分泌或加重代謝負擔，讓體味更容易被放大。常見如含硫的蔥蒜、紅肉與加工肉、重口味的辛香料等8類食物，都是「催味」的關鍵名單。

8類催味食物大解析

李翊於臉書粉專「昌盛堂中醫診所」發文表示，食物之所以會催味，通常經由3條路徑：1.含硫／揮發性分子：吃完就可能從呼氣與汗液排出，立刻被聞到。2.高油、高糖：讓皮脂分泌、脂質氧化增加，出現油耗味或悶油味。3.腸道發酵與代謝負擔：增加酸味、悶臭、氨味的表現。提醒尤其以下8類食物，攝取可能導致體味更明顯：

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1.含硫食物：可能從呼氣與汗排出，如蒜頭、洋蔥、韭菜、蔥。

2.紅肉與加工肉：蛋白質代謝負擔上升，導致腸道分解產物增加，如牛羊豬肉、香腸、培根、火腿等食物。

3.重口味辛香料：香料本身的揮發性成分會放大揮發性氣味，把汗味變得更衝、更辣，食物如辣椒、胡椒、咖哩、麻辣鍋。

4.高油脂與油炸：皮脂分泌增加、脂質氧化加速，衣領、腋下、背部更容易有悶油感，食物如炸物、奶油、重油料理。

5.精緻糖與甜飲：血糖波動與發炎傾向增加，造成出油、發炎、菌相失衡一起來，食物如手搖飲、甜點、餅乾。

6.酒精飲品：酒精及其代謝物會部分從呼吸與汗排出，讓味道變黏散不掉。啤酒、烈酒、調酒均屬之。

7.乳製品：少部分人對乳糖或乳蛋白消化吸收較差，腸道發酵容易增加，體味可能偏悶臭或帶酸味。食物如起司、全脂乳、奶油。

8.極端飲食：進入酮體代謝時，可能出現水果糖／指甲油味。常見飲食狀況：極低碳飲食、長時間不進食。

改善體味日常生活4重點

李翊提醒，最需要避免的「催味組合」是：重油＋重口味＋酒精＋熬夜，這是最容易把味道推到臨界點的狀況。此外，日常生活若想改善體味，建議調整飲食，避免重口味與多飲水；注意衣物勤更換、身體清潔；維持規律作息與運動；依濕熱、痰濕、肝鬱等不同體質調理。他強調，調整方向以生活介入為主，若要用中藥，需辨證後由醫師評。

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