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健康 > 護眼顧齒

67歲男子白內障未處理 竟引發急性青光眼險失明

2026/04/27 12:50

童綜合醫院眼科醫師楊啓蘭，筆指圖右處即為急性青光眼圖示。（記者歐素美攝）

童綜合醫院眼科醫師楊啓蘭，筆指圖右處即為急性青光眼圖示。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 67歲蘇姓男子左眼罹患嚴重白內障，因右眼還看得到，他就未特別理會，不料，最近開始覺得頭痛頭暈，接連3天只能臥床休息，經前往童綜合醫院急診就醫，抽血檢查及電腦斷層未發現異樣，經急診醫師曾柏元進行頭部理學檢查，發現蘇男左眼觸感比右眼硬，緊急會診眼科醫師楊啓蘭，確診為過熟性白內障造成的急性青光眼，緊急安排水晶體超音波乳化手術（白內障手術），術後恢復良好，頭痛頭暈症狀也解除。

曾柏元表示，頭痛暈眩的成因很多，包括常見的內耳前庭系統、心血管系統、神經系統或眼部疾病有關，民眾若身體有不適就應該立即就醫，避免病況的惡化與延宕治療。急性青光眼是其中一項非常重要的鑑別診斷，蘇男因抽血與電腦斷層等檢查都無異樣，經觸摸左眼球時發現硬度增加，臨床表現出左眼眼壓極度升高，因此研判眼科急症而會診眼科醫師處置。

楊啓蘭指出， 蘇男因過熟性白內障造成急性青光眼的案例是少數，跟水晶體懸韌帶鬆脫關係較大。不過，無論是哪種急性青光眼，進行白內障手術都是最有效的根治方法，只要及時處置，多數患者能恢復到較佳視力，無須像慢性青光眼患者一樣長期點藥。

斷層掃描（OCT）後發現患者左眼有一個巨大的黃斑部圓孔。（記者歐素美攝）

斷層掃描（OCT）後發現患者左眼有一個巨大的黃斑部圓孔。（記者歐素美攝）

另蘇男術後回診時，醫師發現其左眼視力雖然比術前好，但仍只有0.05，經安排光學同調斷層掃描（OCT），發現其左眼有一個巨大的黃斑部圓孔（圓孔已達1600微米），於是再安排進行玻璃體切除及內限膜瓣膜轉位手術，術後一週，患者視力已回到0.5。

楊啓蘭表示，黃斑部圓孔並非常見疾病，多數症狀為視力減退，只要進行光學同調斷層掃描（OCT）就可以診斷。一般小於400微米，只要進行內限膜移除手術即可恢復，蘇男因黃斑部圓孔高達1600微米，需進行較為複雜的內限膜瓣膜轉位手術才能修復。

楊啓蘭表示，忽視白內障會導致視力嚴重受損甚至失明，拖延治療不僅錯過黃金治療期，還會使水晶體過熟變硬，增加手術難度及併發症風險，呼籲民眾若眼睛有任何不適都應尋求專業眼科醫師診療，及早發現白內障也應儘早進行手術治療，才能降低手術風險並提高治癒率。

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