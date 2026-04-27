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健康 > 心理精神

每天睡幾小時最不容易失智？ 研究給答案：不是越多越好

2026/04/27 11:39

最新研究指出，每晚維持7至8小時的睡眠時數對大腦健康最為理想，過多或過少皆可能增加失智風險。情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

最新研究指出，每晚維持7至8小時的睡眠時數對大腦健康最為理想，過多或過少皆可能增加失智風險。情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天該睡多久才對大腦最好？一項整合近450萬人數據的研究發現，每晚睡眠維持在約7至8小時的人，失智風險最低。一旦睡眠時間低於或超過此區間，風險皆會上升。

根據《Science Alert》報導，這項發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）的研究，由加拿大約克大學（York University）團隊執行。研究人員針對69項既有研究進行統合分析，探討睡眠時數、久坐行為及身體活動這三項「可調整生活因素」與失智症發病的關聯性。

研究設計重點在於追蹤受試者從無失智症狀開始的變化，觀察其生活習慣如何影響後續發病情況。分析結果顯示，睡眠時數與失智風險之間存在「極端值風險偏高」的現象：每晚睡眠落在7至8小時的人風險最低；一旦少於7小時或多於8小時，風險都會顯著回升。

據分析，每晚睡眠少於7小時的人，失智風險增加18%；睡超過8小時者風險更高，增幅達28%。

除了睡眠因素，久坐與運動不足也是關鍵變數。數據指出，每日久坐超過8小時，或每週身體活動量少於150分鐘，皆與較高的失智風險相關。研究團隊認為，規律運動與控制睡眠時數有助於維持大腦血流，並促進神經元代謝廢物的清理。

研究人員強調，目前的數據僅呈現統計關聯，並未證明因果關係。部分研究指出，長睡眠有時並非失智的原因，而是阿茲海默症等疾病早期階段的徵兆。

該項統合分析規模約達450萬人，對象年齡下限延伸至35歲。由於各項原始研究的資料蒐集方式不一，且針對久坐行為的專門數據相對有限，團隊表示仍需更多針對中青年族群的長期追蹤資料，以進一步釐清各項行為間的動態關聯。

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