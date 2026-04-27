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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

乖乖吃藥仍二度中風！ 醫揭關鍵：抗血栓藥恐對部分人無效

2026/04/27 10:18

新竹臺大分院神經部謝沛峰醫師表示，透過CYP2C19藥物基因檢測，可確認抗血栓藥物是否適合病人體質，提升中風預防效果。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院神經部謝沛峰醫師表示，透過CYP2C19藥物基因檢測，可確認抗血栓藥物是否適合病人體質，提升中風預防效果。（新竹臺大分院提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕每天準時吃藥，中風卻還是再次發生？這樣的情況，可能與「基因差異」有關。80歲老翁去年小中風住院，出院後生活十分自律，不僅徹底戒菸，每天準時服用抗血栓藥物「保栓通（Clopidogrel）」，復健後幾乎恢復日常生活。沒想到不到1年再次因手腳無力被送進急診，檢查發現腦部同一位置又發生中風，新竹臺大分院神經部謝沛峰醫師表示，問題可能出在藥物的「基因代謝差異」。保栓通進入人體後，需要透過肝臟的CYP2C19酵素轉化，才能發揮抗血栓作用。如果基因型屬於「代謝不良型」，藥物就無法被活化，保護效果也會大幅降低。

研究顯示，臺灣人具有相關基因型的比例高於西方族群，完整保護型約30–40%，效果減半型約40–60%，幾乎無效型約10–15%。換句話說，超過一半的病人服用保栓通時，其保護效果可能並不完整。患者後來接受CYP2C19藥物基因檢測，結果顯示屬於「幾乎無效型」，保栓通在體內幾乎沒有抗血栓作用。在醫師建議下改回阿斯匹靈治療，追蹤1年未再中風，也沒有出現腸胃不適。

謝沛峰提醒，若家中長輩正在服用保栓通預防中風，可考慮進行藥物基因檢測。檢測方式僅需抽血，不需禁食，終身只需檢測1次，即可確認藥物是否適合，避免出現「乖乖吃藥卻仍無法預防中風」的情況。目前CYP2C19藥物基因檢測健保尚未給付，屬於自費檢測項目，透過檢測結果，醫師可依個人體質選擇適合的抗血栓藥物，讓中風預防更精準，也讓藥物真正發揮保護作用。

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