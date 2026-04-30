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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》抹茶能減少過敏噴嚏 日研究小鼠揭背後神經機制

2026/04/30 17:26

食農專家韋恩引述日本針對小鼠研究，抹茶可能讓過敏性鼻炎的噴嚏次數明顯減少；圖為情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩引述日本針對小鼠研究，抹茶可能讓過敏性鼻炎的噴嚏次數明顯減少；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕抹茶可以讓過敏性鼻炎的噴嚏減少一半。食農專家韋恩引述日本廣島大學的研究團隊，發現抹茶可能讓過敏性鼻炎的噴嚏次數明顯減少，抹茶組的噴嚏次數比對照組減少了約一半，而且作用機轉出乎研究者預期。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他引述《npj Science of Food》期刊，放射線醫科學研究所教授神沼修以小鼠作為過敏性鼻炎模型。研究者對小鼠施打卵蛋白（ovalbumin）使其產生過敏反應，再透過反覆鼻腔給予過敏原，誘發大量噴嚏。

接受抹茶的小鼠組別，每週攝取抹茶萃取液2-3次，持續超過5週，並在每次接觸過敏原前30分鐘額外補充一次。給予方式是熱水沖泡含茶渣的抹茶粉，讓小鼠攝取完整茶葉成分，而不只是水溶性萃取物（茶湯）。結果，抹茶組的噴嚏次數比對照組減少了約一半。

韋恩指出，一般的過敏性鼻炎治療邏輯，都在阻斷免疫反應鏈：IgE抗體結合肥大細胞，肥大細胞釋放組織胺，組織胺讓鼻黏膜發炎，觸發噴嚏。但研究者分析抹茶組小鼠，發現IgE抗體沒有下降、肥大細胞沒有被抑制、T細胞的主要指標也沒有明顯變化。過敏的免疫反應該有的都還在，噴嚏卻少了約一半。

未改變免疫指標 抑制噴嚏反射腦幹神經活化

這個研究轉向神經系統。噴嚏同時是一個神經反射：鼻黏膜受到刺激，訊號傳到腦幹，腦幹的特定區域發出指令，才打出一個噴嚏。這個指令中樞叫做腹側脊髓三叉神經核尾端。因此，神沼修表示，抹茶在口服後，沒有明顯改變主要免疫指標，而是強力抑制了與噴嚏反射相關的腦幹神經活化。

綠茶遮光栽培後磨成粉末，飲用時攝入的是整片茶葉的成分，比一般沖泡綠茶能攝取到更多活性物質。

韋恩表示，這項研究非人體試驗，目前還沒有根據建議具體劑量或頻率。但抹茶本身有充分記錄的其他健康效益，對一般健康成人每日適量攝取（1-2匙沖泡）安全性良好。需要注意的是，孕婦、對咖啡因敏感者、服用抗凝血藥物（Warfarin）的患者，需特別留意抹茶的咖啡因與維生素K含量。

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