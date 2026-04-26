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健康網》99歲母親突變「不聽話孩子」 張艾嘉揭「日落症」很磨人 4大異常不能忽視

2026/04/26 21:40

張艾嘉在今晚《張清芳與她的好友們》慈善演唱會，談到自己母親得了「日落症候群」，呼籲各界重視長照問題，更是為埔里基督教醫院長照大樓勸募。（資料照）

張艾嘉在今晚《張清芳與她的好友們》慈善演唱會，談到自己母親得了「日落症候群」，呼籲各界重視長照問題，更是為埔里基督教醫院長照大樓勸募。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕金馬影后張艾嘉今（26）日晚在《張清芳與她的好友們》慈善演唱會，談到自己99歲的母親「日落症候群」，她說：「老人是非常辛苦，不管是身體或心理，失去的不只是容顏、健康，最苦是無法和年輕人分享」。

在歌壇東方不敗張清芳號召下，為埔里基督教醫院募集8億元籌建長照大樓，在她號召下，今晚星光熠熠。張艾嘉表示，希望埔里長照醫療中心得以實現，使長輩能在毫無恐懼的狀態下，有尊嚴地走完人生最後一哩路。

張艾嘉表示，媽媽曾在2024年底不慎摔倒，因個性獨立、走路太快，拿著拐杖與步調不搭才不慎跌倒。她曾形容母親像個「不聽話的孩子」，正面臨體力與行為上的退化。

根據香港思健醫務中心衛教資料指出，「日落症候群」是一種行為模式的形容。指失智症（即是腦退化症）患者在傍晚或夜間行為及意識表現混亂。「日落症」可以在失智症的任何階段出現，但在中後期會比較常見。

思健醫務中心指出，日落症候群有4個障礙：

●睡眠週期：日間嗜睡，晚上難以入睡；睡眠時間顛倒，晚上過度活躍而白天睡眠不足；晚上反覆醒來，難以維持持續睡眠。

●情緒處理：傍晚或夜間情緒易激動，易發脾氣、焦慮不安。情緒反應茫然，與環境脫節。容易哭泣、恐慌或倒退至幼兒階段的行為。

●攻擊性傾向：出現語言攻擊，如大叫、咒罵。亦有時出現身體攻擊行為，如推撞他人。企圖逃脫或對他人產生敵意。

●認知功能紊亂：在傍晚或夜間出現意識模糊、思維混亂。記憶力下降，無法認清熟悉的人、物品或環境。注意力集中能力下降，很難完成簡單任務。

思健醫務中心強調，日落症候群本身不是一個病，而是一系列的症狀，一般如果發現老人家重複地在黃昏或是夜間特別出現精神症狀變化，而令生活功能出現問題或照顧困難，就是出現日落症。

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