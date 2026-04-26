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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

啤酒含維生素 德國最新研究揭「神祕成分」

2026/04/26 23:32

德國最新研究發現，啤酒中含有大量維生素B6，其中以博克啤酒的含量最高，每公升可達成人每日建議攝取量的六成左右。（法新社）

德國最新研究發現，啤酒中含有大量維生素B6，其中以博克啤酒的含量最高，每公升可達成人每日建議攝取量的六成左右。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕德國最新研究發現，啤酒中含有大量維生素B6，其中以博克啤酒的含量最高，每公升可達成人每日建議攝取量的6成左右，而無酒精啤酒也同樣含有一定營養成分。

韓媒報導，德國慕尼黑工業大學研究團隊為分析啤酒中的維生素與礦物質，從德國超市採購了包含拉格啤酒、黑啤酒、皮爾森啤酒、小麥啤酒、無酒精啤酒及博克啤酒等共65種樣本進行分析。

結果顯示，大麥、小麥及啤酒酵母等主要原料中，皆含有維生素B6，能協助身體轉換能量並輔助紅血球運送氧氣。

在各類啤酒中，博克啤酒的維生素B6含量最為驚人，每公升平均達808.2微克，大幅領先其他種類啤酒；拉格啤酒、黑啤酒及皮爾森啤酒則緊隨其後，含量皆超過500微克。相較之下，以稻米為原料的啤酒含量最低，每公升僅約185.3微克。在無酒精類別方面，無酒精啤酒每公升含461.8微克，表現與小麥啤酒相當。

針對研究結果，英國國民健保署（NHS）建議19至64歲男性每日應攝取1.4毫克維生素B6，女性則為1.2毫克。以此標準計算，飲用2公升的博克啤酒即會超過每日建議值。

不過，英國營養基金會專家貝內倫（Bridget Benelam）示警，不論何種酒類都不應被視為主要的營養供給，均衡飲食才是攝取維生素的正確管道。她特別提醒，患有酒精依賴或慢性腎臟病的人士更應注意營養失衡風險。

此研究已於22日刊登在美國化學學會（ACS）旗下的《農業與食品化學雜誌》。

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