自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

失智症人口攀升 台灣失智症協會提「基本法」草案

2026/04/26 20:39

台灣失智症協會今日對外公告「失智症基本法」草案，呼籲國家建立具法律位階的制度基礎，並將失智症政策治理提升至行政院層級；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

台灣失智症協會今日對外公告「失智症基本法」草案，呼籲國家建立具法律位階的制度基礎，並將失智症政策治理提升至行政院層級；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕我國已邁入超高齡化社會，失智人口預計於30年後增加至84萬人，每9位長者就有1人罹患失智症，台灣失智症協會今日對外公告「失智症基本法」草案，呼籲國家建立具法律位階的制度基礎，並將失智症政策治理提升至行政院層級，強化部會的協調與整合效能，進一步完善對失智家庭的權益保障。

台灣失智症協會指出，自我國2013年發布「失智症防治照護政策綱領」、2017年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，已建立一定的失智症政策基礎，長期以「行政計畫」為主之推動模式，缺乏法律拘束力，且推動強度與資源配置易受政策優先順序影響。

因此，台灣失智症協會認為，失智症政策在缺乏法律授權下，已逐步浮現結構性限制，尤其在新版政策遲未能銜接的情況下，現行體制在穩定性上存在不足之處，且統籌層級與授權有限，跨部會合作難以深化，而國際上多數先進國家均已透過立法強化失智症治理架構。

台灣失智症協會理事長徐文俊指出，日本已在2023年正式通過「促進實現共生社會之失智症基本法」，建立首相層級之跨部會統籌機制，並明確將失智者定位為權利主體，納入失智者及家庭參與政策決策，強化政策之制度化與執行力，我國發展背景與日本相近，現階段已具備邁向法制化之條件，實有必要加速推動專法制定。

徐文俊表示，TADA版「失智症基本法」尊重失智者價值、權益保障、失智防治與共生社會為方針，並由行政院擔任跨部會統籌機關，負責整體政策規劃、協調及資源整合，透過建立「失智症政策推動小組」作為跨部會協作與諮詢機制，以提升政策執行效能。

此外，徐文俊說，TADA版「失智症基本法」也明定失智症政策應每年檢討、每五年更新，確保政策內容因應社會需求調整，針對失智症政策建構更全面性的架構，囊括社會識能提升、友善及無障礙、社會參與、安全保障及自主決策、司法保障、醫療照護服務與諮詢支持體系、降低風險及早期介入、專業人力培育、研究發展與系統建置等多元面向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中