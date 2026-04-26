失智症人口攀升 台灣失智症協會提「基本法」草案

台灣失智症協會今日對外公告「失智症基本法」草案，呼籲國家建立具法律位階的制度基礎，並將失智症政策治理提升至行政院層級；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕我國已邁入超高齡化社會，失智人口預計於30年後增加至84萬人，每9位長者就有1人罹患失智症，台灣失智症協會今日對外公告「失智症基本法」草案，呼籲國家建立具法律位階的制度基礎，並將失智症政策治理提升至行政院層級，強化部會的協調與整合效能，進一步完善對失智家庭的權益保障。

台灣失智症協會指出，自我國2013年發布「失智症防治照護政策綱領」、2017年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，已建立一定的失智症政策基礎，長期以「行政計畫」為主之推動模式，缺乏法律拘束力，且推動強度與資源配置易受政策優先順序影響。

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因此，台灣失智症協會認為，失智症政策在缺乏法律授權下，已逐步浮現結構性限制，尤其在新版政策遲未能銜接的情況下，現行體制在穩定性上存在不足之處，且統籌層級與授權有限，跨部會合作難以深化，而國際上多數先進國家均已透過立法強化失智症治理架構。

台灣失智症協會理事長徐文俊指出，日本已在2023年正式通過「促進實現共生社會之失智症基本法」，建立首相層級之跨部會統籌機制，並明確將失智者定位為權利主體，納入失智者及家庭參與政策決策，強化政策之制度化與執行力，我國發展背景與日本相近，現階段已具備邁向法制化之條件，實有必要加速推動專法制定。

徐文俊表示，TADA版「失智症基本法」尊重失智者價值、權益保障、失智防治與共生社會為方針，並由行政院擔任跨部會統籌機關，負責整體政策規劃、協調及資源整合，透過建立「失智症政策推動小組」作為跨部會協作與諮詢機制，以提升政策執行效能。

此外，徐文俊說，TADA版「失智症基本法」也明定失智症政策應每年檢討、每五年更新，確保政策內容因應社會需求調整，針對失智症政策建構更全面性的架構，囊括社會識能提升、友善及無障礙、社會參與、安全保障及自主決策、司法保障、醫療照護服務與諮詢支持體系、降低風險及早期介入、專業人力培育、研究發展與系統建置等多元面向。

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